Подозреваемому в избиении задержанного полицейскому не удалось выйти из СИЗО

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Расследования 06.07.2018 16:43
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06.07.2018 16:43
Апелляционная инстанция Волгоградского областного суда оставила в силе постановление суда Красноармейского района об аресте Дмитрия Жданова. Как сообщили ИА “Высота 102”, мужчину подозревают в том, что 10 мая 2018 года помощник оперативного дежурного ОП УМВД РФ по г. Волгограду, находясь в помещении дежурной части, ударил кулаком по лицу административно задержанного и сломал ему нижнюю челюсть. По ходатайству органа предварительного расследования 29 июня 2018 года его арестовали на 2 месяца.
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