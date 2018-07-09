Расследования

В Волгоградской области управделами энергокомпании осудили за хищения

Расследования 09.07.2018 08:50
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09.07.2018 08:50



К двум годам лишения свободы в колонии общего режима в Волгоградской области осужден управляющий делами энергокомпании за хищения у предприятия на сумму более миллиона рублей. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на апелляционное определение облсуда, мужчине, который настаивал на своей невиновности, не удалось обжаловать приговор. Суд посчитал его законным и обоснованным. Следствием и судом установлено, что хищения он совершал, когда работал начальником административно-хозяйственного отдела, а затем управляющим делами. По материалам суда, он получал от работников, которые выезжали в командировки, неизрасходованные средства, перечисленные им на оплату гостиниц. Так, часть указанных денежных средств в сумме 514600 рублей он потратил на нужды предприятия, а остальные 635000 рублей похитил, причинив собственнику ущерб в крупном размере. Еще почти 530 тысяч рублей управделами "сделал" на аренде столовой, принадлежащей энергокомпании. До заключения нового договора он предложил арендатору передавать ежемесячно за аренду деньги ему, чтобы он вносил их в кассу предприятия. Однако предприимчивый управделами этого не делал, а распоряжался денежными средствами по своему усмотрению. 

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