



В Камышине хеппи-эндом завершилась драматическая ситуация с семью детишками, мать которых лишили родительских прав. Как пояснили ИА «Высота 102» в Камышинском детском доме, детей должны были распределить по разным социальным учреждениям. По закону детки до четырех лет содержатся в домах ребенка, до семи – в детских дома, а с семи лет их постоянным местом проживания становятся школы-интернаты. Самой старшей девочке из этой семьи -- 14 лет, а ее младшему братику нет и двух лет, поэтому разлука для дружных деток, казалось, была неизбежна. «Ребятишки такие чудесные. Старшие так трогательно заботились о малышах, все друг за друга горой. Детки такие дружные, они единое целое, нельзя было их по-живому «рвать на части». Мы вместе с опекой обзванивали все благополучные семьи, где уже были на воспитании дети, прекрасно понимая, что не каждый решится взять на воспитание сразу семерых, -- рассказывает директор Камышинского детского дома Ирина Бурова. -- Но, так случилось, что в наш детдом в этот период приехала молодая супружеская пара из поселка Водно-Буерачный Камышинского района. Они год назад взяли под опеку полуторогодовалого малыша. И сейчас хотели подарить тепло и ласку еще одному сироте. Мы им предложили взять не одного, а сразу семерых».

«Мы, конечно, растерялись от такого предложения, попросили время подумать. Но думали недолго, несколько минут. Решили, что берем всех. Дети приняли нас хорошо, одна из средних девочек тут же назвала мужа папой. Сегодня мы из детского дома забираем малышей. Старшие уже находятся у нас. Время, пока оформлялись документы на младших, казалось, тянулось бесконечно. Старшие дети нас каждый день спрашивали: «Ну когда…». Они уже обжились у нас, поделили все подворье: чьи куры, чья корова… Стараются помогать по хозяйству. Замечательные дети. И нас с мужем совсем не пугает, что их много», -- призналась Александра Ковалевич.

По словам сотрудников детского дома, и младшие в вынужденной разлуке очень скучали по братьям и сестрам. И все это время воспитатели всячески старались окружить малышей особой заботой. Представительнице этой большой семьи Анечке в детском доме делегировали право в матче Япония – Польша вывести на поле игрока команды. И она, несмотря на длительный переезд из Камышина в Волгоград, масштабы потрясающего стадиона, массы людей на трибунах, справилась с волнением и все выполнила безукоризненно.