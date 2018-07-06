В Волгоградской области сотрудник банка украл деньги вкладчиков для игры на бирже





К тюремному заключению приговорены бывший управляющий допофисом Суровикинского филиала одного из банков Евгений Ковальчук и старший кассир-операционист Анжелика Хамаева. Как сообщила ИА “Высота 102” старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, выяснилось, что с января по июль 2016 года они присваивали поступающие от населения деньги. Получая деньги от вкладчиков, злоумышленники выдавали им кассовые ордера и договоры. Затем забирали деньги, а после подделывали подписи клиентов, которые якобы закрывали свои вклады.

Также с 15 по 18 июля 2016 года Ковальчук несколько раз заходил в помещение кассы и выносил оттуда наличку. Таким образом, он похитил более 1 миллиона 600 тысяч рублей. Всего же добычей парочки стали более 14 миллионов рублей. Свою вину Ковальчук признал частично, он рассказал, что намеревался вернуть деньги в кассу, как только отыграет их на электронной бирже. Хамаева свою вину признала полностью.

Суровикинский районный суд приговорил Ковальчука к шести годам колонии общего режима, а Хамаеву - к трем. Также ей дана отсрочка отбывания наказания, пока ее ребенку не исполнится 14 лет. Приговор вступил в законную силу.

Расследованием уголовного дела занимались сотрудники СЧ ГСУ ГУ МВД России по Волгоградской области.