Расследования

В Волгоградской области сотрудник банка украл деньги вкладчиков для игры на бирже

Расследования 06.07.2018 15:31
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06.07.2018 15:31


К тюремному заключению приговорены  бывший управляющий допофисом Суровикинского  филиала одного из банков Евгений Ковальчук и старший кассир-операционист Анжелика Хамаева. Как сообщила ИА “Высота 102” старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, выяснилось, что  с января по июль 2016 года они присваивали поступающие от населения деньги. Получая деньги  от вкладчиков, злоумышленники выдавали им кассовые ордера  и договоры. Затем забирали деньги, а после подделывали подписи клиентов,  которые якобы закрывали свои вклады. 
Также с 15 по 18 июля 2016 года  Ковальчук несколько раз заходил в помещение кассы и выносил оттуда наличку. Таким образом, он похитил более 1 миллиона 600 тысяч рублей. Всего же добычей парочки стали более 14 миллионов рублей. Свою вину  Ковальчук признал частично, он рассказал,  что намеревался вернуть деньги в кассу, как только отыграет их на электронной бирже. Хамаева свою вину признала полностью.
Суровикинский районный суд приговорил Ковальчука к шести годам колонии общего режима, а Хамаеву - к трем. Также ей дана отсрочка отбывания наказания, пока ее ребенку не исполнится 14 лет. Приговор вступил в законную силу.
Расследованием уголовного дела занимались сотрудники СЧ ГСУ ГУ МВД России по Волгоградской области.

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