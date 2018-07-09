Водителя-лихача осудили за "пьяное" ДТП с автобусом в Волгоградской области









К двум годам лишения свободы условно приговорен житель Волжского по фамилии Зайцев, который в состоянии алкогольного опьянения устроил ДТП с автобусом, в результате которого пострадал один человек. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на апелляционное определение облсуда, прокуратура посчитала данное наказание слишком мягким и обжаловала решение Волжского городского суда, вынесенное в апреле этого года. Гособвинитель просил назначить виновнику ДТП наказание в виде 1 года и 9 месяцев лишения свободы в колонии-поселении. Однако суд посчитал приговор справедливым, оставил его без изменения. По материалам дела, Зайцев в состоянии алкогольного опьянения сел за руль "ВАЗ-21102", при этом у него не было права управления транспортным средством. Двигаясь со скоростью 80 км/час, он не увидел стоящий у края проезжей части автобус "ЛИАЗ" и врезался в него. Пассажир "ВАЗа" был госпитализирован в больницу с переломом левой бедренной кости. Водитель на суде свою вину полностью признал, просил рассмотреть его дело в порядке особого производства. Суд учел, что Зайцев раскаялся в содеянном, возместил потерпевшему моральный и материальный ущерб.



