Водителя-лихача осудили за "пьяное" ДТП с автобусом в Волгоградской области

Расследования 09.07.2018 16:55
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09.07.2018 16:55
К двум годам лишения свободы условно приговорен житель Волжского по фамилии Зайцев, который в состоянии алкогольного опьянения устроил ДТП с автобусом, в результате которого пострадал один человек. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на апелляционное определение облсуда, прокуратура посчитала данное наказание слишком мягким и обжаловала решение Волжского городского суда, вынесенное в апреле этого года. Гособвинитель просил назначить виновнику ДТП наказание в виде 1 года и 9 месяцев лишения свободы в колонии-поселении. Однако суд посчитал приговор справедливым, оставил его без изменения. По материалам дела, Зайцев в состоянии алкогольного опьянения сел за руль "ВАЗ-21102", при этом у него не было права управления транспортным средством. Двигаясь со скоростью 80 км/час, он не увидел стоящий у края проезжей части автобус "ЛИАЗ" и врезался в него. Пассажир "ВАЗа" был госпитализирован в больницу с переломом левой бедренной кости. Водитель на суде свою вину полностью признал, просил рассмотреть его дело в порядке особого производства. Суд учел, что Зайцев раскаялся в содеянном, возместил потерпевшему моральный и материальный ущерб.
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