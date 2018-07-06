Происшествия

На Горной Поляне в Волгограде женщина погибла в перевернувшемся авто

Происшествия 06.07.2018 15:09
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06.07.2018 15:09


Сегодня примерно в 10.30 в поселке Горная Поляна в опрокинувшейся  легковушке "Renualt Logan" погибла 58-летняя пассажирка. Как сообщили ИА «Высота 102» в экстренных службах, ДТП случилось неподалеку от железнодорожного переезда. Женщина получила открытую черепно-мозговую травму и скончалась до приезда бригады «Скорой помощи». 
Фото: vk.com/sheldon9

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