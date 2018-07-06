На Горной Поляне в Волгограде женщина погибла в перевернувшемся авто

Происшествия 06.07.2018 15:09
1672 1
06.07.2018 15:09
Сегодня примерно в 10.30 в поселке Горная Поляна в опрокинувшейся легковушке "Renualt Logan" погибла 58-летняя пассажирка. Как сообщили ИА «Высота 102» в экстренных службах, ДТП случилось неподалеку от железнодорожного переезда. Женщина получила открытую черепно-мозговую травму и скончалась до приезда бригады «Скорой помощи».
Фото: vk.com/sheldon9
Реклама
Популярное по теме
12.06.2018 09:34
43532 65
12.06.2018 01:51
13252 0
“Я хотел увидеть дедушку” - заявил пропавший в Волгоградской области школьник06.07.2018 14:21
Происшествия 06.07.2018 14:21
2468 2 Обсудить
Волгоградец пытался доставить телефоны в колонию на квадрокоптере06.07.2018 12:49
Происшествия 06.07.2018 12:49
2774 3 Обсудить
В Волгограде остановились скоростные трамваи06.07.2018 08:40
Происшествия 06.07.2018 08:40
3123 8 Обсудить
В Волгоградской области ищут мужчину со шрамом05.07.2018 13:14
Происшествия 05.07.2018 13:14
3815 2 Обсудить
В центре Волгограда в грузовике задымился мусор05.07.2018 12:52
Происшествия 05.07.2018 12:52
754 0 Обсудить
В Волгоградской области двое человек сгорели заживо после столкновения легковушки с деревом04.07.2018 09:07
Происшествия 04.07.2018 09:07
7398 8 Обсудить
В Волгограде погибла пострадавшая на пожаре девушка04.07.2018 09:02
Происшествия 04.07.2018 09:02
3476 4 Обсудить
На химпредприятии в Волжском от отравления токсичным веществом погиб рабочий03.07.2018 14:37
Происшествия 03.07.2018 14:37
3098 3 Обсудить
В центре Волгограда эвакуировали жильцов 16-этажки02.07.2018 21:23
Происшествия 02.07.2018 21:23
10917 0 Обсудить
На севере Волгограда сгорел павильон "Волгоградского мясокомбината"30.06.2018 14:01
Происшествия 30.06.2018 14:01
4337 0 Обсудить
Беременная туристка из Волгоградской области поблагодарила полицейских Крыма за помощь29.06.2018 16:50
Происшествия 29.06.2018 16:50
3948 1 Обсудить
В Волгоградской области лечила детей врач-педиатр с поддельным дипломом29.06.2018 14:39
Происшествия 29.06.2018 14:39
3819 4 Обсудить
Гражданин Саудовской Аравии отдал мошеннику 15 млн руб. за VIP-перелет Москва - Волгоград28.06.2018 08:38
Происшествия 28.06.2018 08:38
5186 17 Обсудить
Зарплату вахтовика из Волгограда работодатель отдал своему сыну27.06.2018 15:02
Происшествия 27.06.2018 15:02
4234 5 Обсудить
В Волгоградской области двухлетнего ребенка нашли спящим в 8 километрах от дома27.06.2018 11:25
Происшествия 27.06.2018 11:25
4409 5 Обсудить
Реклама