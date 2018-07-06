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“Я хотел увидеть дедушку” - заявил пропавший в Волгоградской области школьник

Происшествия 06.07.2018 14:21
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06.07.2018 14:21

Настоящий переполох устроил школьник, пропавший накануне  в Жирновском районе. Как сообщили ИА “Высота 102” в пресс-службе регионального управления Росгвардии, в четверг вечером в селе Андреевка десятилетний мальчик ушел играть на улицу и не вернулся. Начались поиски пропавшего ребенка. Его нашли сотрудники вневедомственной охраны в Жирновске. Уже ночью они увидели ребенка,  проходящего мимо  дома  №8 по улице Строителей. Как оказалось, во время прогулки  мальчишка решил навестить своего двоюродного дедушку. Он доехал до города на маршрутке, нашел дом деда. Но войти в подъезд не смог, так как не знал  кода замка. Затем он решил пройтись по Жирновску и заблудился.
Росгвардейцы передали ребенка сотрудникам полиции, а те отвезли его  домой и передали матери.

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