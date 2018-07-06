Настоящий переполох устроил школьник, пропавший накануне в Жирновском районе. Как сообщили ИА “Высота 102” в пресс-службе регионального управления Росгвардии, в четверг вечером в селе Андреевка десятилетний мальчик ушел играть на улицу и не вернулся. Начались поиски пропавшего ребенка. Его нашли сотрудники вневедомственной охраны в Жирновске. Уже ночью они увидели ребенка, проходящего мимо дома №8 по улице Строителей. Как оказалось, во время прогулки мальчишка решил навестить своего двоюродного дедушку. Он доехал до города на маршрутке, нашел дом деда. Но войти в подъезд не смог, так как не знал кода замка. Затем он решил пройтись по Жирновску и заблудился.

Росгвардейцы передали ребенка сотрудникам полиции, а те отвезли его домой и передали матери.