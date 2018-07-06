Расследования
Главное

Руководитель стройфирмы из Волгоградской области погорел на торговле с фирмами-”призраками”

Расследования 06.07.2018 13:05
1067 2
06.07.2018 13:05

Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 52-летнего руководителя строительно-монтажной фирмы. Как сообщила ИА “Высота 102” старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, мужчине может грозить до двух лет тюрьмы за уклонение от уплаты налогов в крупном размере.
По данным следствия, в 2015-2016 годах он не платил НДС, указывая в декларации данные о якобы проведенных закупках стройматериалов. Всего в отчетах фигурировали девять фирм, существовавших лишь на бумаге. Сумма неуплаченного налога составила более 6 миллионов рублей.
Свою вину мужчина полностью признал. Оперативное сопровождение уголовного дела вели сотрудники УЭБ и ПК регионального главка МВД. Расследованием занимались следователи  СУ СК России по Волгоградской области.

Обсудить
Поделиться
Реклама

Измерители нитратов и радиации (8442)27-06-74

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Доборные элементы любой сложности и водосточка. 8-8442-95-50-05

«Ростелеком» приглашает на городской праздник в Волгограде
Популярное по теме
Катамаран вышел в ночную прогулку по Волге в Волгограде с нарушением всех правил и запретов
12.06.2018 12:22
89431 0
В Волгограде завершилась процедура опознания 11 погибших при столкновении баржи и катамарана
12.06.2018 15:00
27099 0
В Волгограде экспертиза нашла алкоголь в крови капитана и владельца затонувшего на Волге катамарана
12.06.2018 12:32
25527 96
Расследования
06.07.2018 14:20
Расследования 06.07.2018 14:20
911 5 Обсудить

0
Далее
Расследования
06.07.2018 10:25
Расследования 06.07.2018 10:25
2073 2 Обсудить

0
Далее
Расследования
05.07.2018 16:17
Расследования 05.07.2018 16:17
4589 4 Обсудить

0
Далее
Расследования
05.07.2018 15:17
Расследования 05.07.2018 15:17
2586 1 Обсудить

0
Далее
Расследования
05.07.2018 12:25
Расследования 05.07.2018 12:25
5709 1 Обсудить

0
Далее
Расследования
05.07.2018 11:11
Расследования 05.07.2018 11:11
3914 4 Обсудить

0
Далее
Расследования
04.07.2018 16:03
Расследования 04.07.2018 16:03
18245 27 Обсудить

0
Далее
Расследования
04.07.2018 13:04
Расследования 04.07.2018 13:04
2364 0 Обсудить

0
Далее
Расследования
04.07.2018 12:35
Расследования 04.07.2018 12:35
2032 6 Обсудить

0
Далее
Расследования
03.07.2018 15:30
Расследования 03.07.2018 15:30
3407 0 Обсудить

0
Далее
Расследования
03.07.2018 15:29
Расследования 03.07.2018 15:29
8997 7 Обсудить

0
Далее
Расследования
03.07.2018 13:41
Расследования 03.07.2018 13:41
2279 1 Обсудить

0
Далее
Расследования
03.07.2018 09:52
Расследования 03.07.2018 09:52
6088 8 Обсудить

0
Далее
Расследования
02.07.2018 11:33
Расследования 02.07.2018 11:33
3071 4 Обсудить

0
Далее
Расследования
01.07.2018 14:50
Расследования 01.07.2018 14:50
2867 0 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

15:09
На Горной Поляне в Волгограде женщина погибла в перевернувшемся автоСмотреть фотографии
14:21
“Я хотел увидеть дедушку” - заявил пропавший в Волгоградской области школьник
14:20
В Волгограде заново рассмотрят дело родственника убитого Владимира КадинаСмотреть фотографии
13:52
В Волгоградской области спрогнозировали дефицит чиновниковСмотреть фотографии
13:05
Руководитель стройфирмы из Волгоградской области погорел на торговле с фирмами-”призраками”
12:59
Кровь губернатора Волгоградской области исследуют в новой лабораторииСмотреть фотографии
12:49
Волгоградец пытался доставить телефоны в колонию на квадрокоптереСмотреть фотографии
12:10
Власти Волгограда не теряют оптимизма по поводу окончания благоустройства ЦПКиОСмотреть фотографии
11:49
В Волгограде гендиректор «Себряковцемента» раскритиковал журналистов из-за пенсионной реформы Смотреть фотографииCмотреть видео
11:20
Студенты Волгоградского технического университета проходят производственную практику в АО «КАУСТИК»Смотреть фотографии
10:57
Абоненты «МегаФона» в Волгограде прокачали 37 миллионов «усов надежды»Смотреть фотографии
10:56
Житель Волгограда незаконно перекрыл акваторию ВолгиСмотреть фотографии
10:25
В Волгограде оставили под стражей обвиняемого в попытке покушения на Владимира ПоташкинаСмотреть фотографии
10:04
В Волгоградской области уже более 10-тысяч абонентов выбрали мобильную связь «Ростелекома»Смотреть фотографии
08:40
В Волгограде остановились скоростные трамваиСмотреть фотографии
08:40
В центре Волгограда гранитный памятник на братской могиле замазали краскойСмотреть фотографии
06:04
Председатель Экосовета при Волгоградской облдуме возглавила экологическую комиссию Всероссийского совета местного самоуправленияСмотреть фотографии
05:42
В Волгоградской области будущим полицейским показали работу четвероногих “специалистов”Смотреть фотографии
20:15
Пенсионеры Волгограда просят не усложнять им жизнь компьютерными технологиямиСмотреть фотографии
20:00
«Высота 102 ТВ»: Братская могила соседствует с туалетом в сквере в центре ВолгоградаCмотреть видео
18:05
Депутат Госдумы от Волгоградской области агитировал за повышение пенсионного возрастаСмотреть фотографии
16:50
На выборах в Волгоградскую гордуму сражаться за «Родину» готовы «фронтовики» и коммерсантыСмотреть фотографии
16:17
Депутату Звереву дали время дочитать материалы уголовного дела в СИЗО ВолгоградаСмотреть фотографии
15:31
За путешествия по миру «МегаФон» будет доплачиватьСмотреть фотографии
15:17
В Волгограде начался процесс по стрельбе и поножовщине около "Русского чая"Смотреть фотографии
14:22
В Волгограде готовится митинг против повышения пенсионного возраста Смотреть фотографииCмотреть видео
13:37
Из Волгограда - с зефиромСмотреть фотографии
13:24
Фанат из Англии потерял по дороге в Волгоград 100 тысяч рублейСмотреть фотографииCмотреть видео
13:14
В Волгоградской области ищут мужчину со шрамомСмотреть фотографии
12:25
Житель Волгограда подделал документы на дачу умершей женщиныСмотреть фотографии
Реклама
 