Руководитель стройфирмы из Волгоградской области погорел на торговле с фирмами-”призраками”

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Расследования 06.07.2018 13:05
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06.07.2018 13:05
Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 52-летнего руководителя строительно-монтажной фирмы. Как сообщила ИА “Высота 102” старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, мужчине может грозить до двух лет тюрьмы за уклонение от уплаты налогов в крупном размере.
По данным следствия, в 2015-2016 годах он не платил НДС, указывая в декларации данные о якобы проведенных закупках стройматериалов. Всего в отчетах фигурировали девять фирм, существовавших лишь на бумаге. Сумма неуплаченного налога составила более 6 миллионов рублей.
Свою вину мужчина полностью признал. Оперативное сопровождение уголовного дела вели сотрудники УЭБ и ПК регионального главка МВД. Расследованием занимались следователи СУ СК России по Волгоградской области.
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