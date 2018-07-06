Волгоградец пытался доставить телефоны в колонию на квадрокоптере

Происшествия 06.07.2018 12:49
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06.07.2018 12:49
Неудачной оказалась попытка доставить нескольких сотовых телефонов осужденным в исправительное учреждение в Волжском по воздуху. Как сообщили ИА “Высота 102” в пресс-службе регионального УФСИН, житель Волгограда использовал для этого квадрокоптер. Изъято семь мобильников, две сим-карты и три зарядных устройства. Мужчину задержали и теперь ему грозит крупный штраф.
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