Кровь губернатора Волгоградской области исследуют в новой лаборатории

Здравоохранение 06.07.2018 12:59
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06.07.2018 12:59
Итоги работы централизованной клинико-диагностической лаборатории, а также дальнейшие шаги по совершенствованию службы рассмотрены в ходе выездного совещания, которое губернатор Андрей Бочаров провел в волгоградской поликлинике №2. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации Волгоградской области, завершены два этапа по созданию современного государственного лабораторно-диагностического центра в Волгоградской области. Такое учреждение – единственное в своем роде в ЮФО. Сейчас приступают к реализации третьего этапа – расширению мощностей государственного лабораторно-диагностического центра. Так, один из таких комплексов будет создан в Михайловке для обслуживания жителей северных районов. В пяти поликлиниках региона в рамках пилотного проекта откроются современные пункты забора крови. Также продолжается работа по оснащению лечебных учреждений оборудованием, чтобы проводить исследования в стационарах.
Напомним, в рамках второго этапа создано новое подразделение консультативно-диагностической поликлиники № 2 — микробиологическая лаборатория и лаборатория ПЦР-диагностики в Краснооктябрьском районе. Здесь могут выполнять 45 наименований микробиологических и 98 видов молекулярно-генетических исследований. Использование новейших технологий позволяет обнаруживать в биоматериале все виды бактерий, вирусов и грибов. Доступ к современной лабораторно-диагностической службе микробиологических исследований и ПЦР-диагностики получили все больницы и поликлиники Волгоградской области. Всего за 2,5 года работы специалистами центра проведено более 14 миллионов исследований. Важно, что все они проводятся для граждан бесплатно, по полису ОМС.
К слову, во время посещения лабораторно-диагностического центра губернатор Андрей Бочаров воспользовался моментом и проверил свое здоровье, сдав кровь на анализ.
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