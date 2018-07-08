











Так, в соответствии с законодательством, среднемесячная заработная плата депутата Госдумы в 2018 году составляет 399,3 тыс. рублей. В нижней палате российского парламента подчеркнули, что за вычетом подоходного налога «на руки» депутат в среднем получает 347,4 тыс. рублей. Денежное вознаграждение депутата ГД, от которого исчисляется доплата к пенсии, с учетом индексаций в 2018 году, – 84 тыс. 774 рубля. Таким образом, пенсионное обеспечение депутата ГД составляет 46 тыс. 626 рублей при исполнении обязанностей от пяти до 10 лет и 63 тыс. 581 рубль при исполнении обязанностей 10 лет и более.

Сегодня в отделе информационно-аналитического обеспечения и взаимодействия со СМИ аппарата регпарламента на вопрос ИА «Высота 102»: «Не собирается ли Волгоградская областная дума обнародовать сведения о расчете пенсий для депутатов?» ответили, что не располагают информацией на этот счет и предложили направить официальный запрос.