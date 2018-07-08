Общество 08.07.2018 06:03
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08.07.2018 06:03
Редакция ИА «Высота 102» попросила Волгоградскую областную думу рассказать о пенсиях депутатов регионального парламента по примеру высшего законодательного органа страны - Государственной думы РФ. Соответствующий официальный запрос направлен сегодня в отдел информационно-аналитического обеспечения и взаимодействия со СМИ аппарата регионального парламента.
Как сообщалось вчера, Госдума опубликовала на своем официальном сайте информацию о пенсионном обеспечении депутатов и подробно разъяснила, какие доплаты к пенсии положены народным избранникам и как рассчитываются суммы.
Так, в соответствии с законодательством, среднемесячная заработная плата депутата Госдумы в 2018 году составляет 399,3 тыс. рублей. В нижней палате российского парламента подчеркнули, что за вычетом подоходного налога «на руки» депутат в среднем получает 347,4 тыс. рублей. Денежное вознаграждение депутата ГД, от которого исчисляется доплата к пенсии, с учетом индексаций в 2018 году, – 84 тыс. 774 рубля. Таким образом, пенсионное обеспечение депутата ГД составляет 46 тыс. 626 рублей при исполнении обязанностей от пяти до 10 лет и 63 тыс. 581 рубль при исполнении обязанностей 10 лет и более.
Сегодня в отделе информационно-аналитического обеспечения и взаимодействия со СМИ аппарата регпарламента на вопрос ИА «Высота 102»: «Не собирается ли Волгоградская областная дума обнародовать сведения о расчете пенсий для депутатов?» ответили, что не располагают информацией на этот счет и предложили направить официальный запрос.
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