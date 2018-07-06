Общество 06.07.2018 12:10
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06.07.2018 12:10
Власти Волгограда верят в то, что концессионер завершит весь намеченный объем работ по благоустройству в "Центральном парке культуры и отдыха" (ЦПКиО) у стадиона "Волгоград Арена" после завершения ЧМ-2018. Как сообщил сегодня журналистам в городском пресс-центре 2018 руководитель департамента городского хозяйства Виталий Земцов, сроки были сдвинуты из-за того, что компания, которой отдали территорию в концессию на 39 лет, видимо, побоялась и приостановила работы на период проведения в Волгограде матчей ЧМ. Как известно, по парку проходила так называемая "тропа болельщиков", поэтому вопросы безопасности были на первом месте. "Думаю, что работы возобновятся в ближайшее время, а концу года мы станем счастливыми обладателями новой зоны отдыха", - отметил Земцов.
Напомним, 23 га Центрального парка культуры и отдыха Волгограда официально передали на 39 лет в пользование ООО "Парк" в июле 2017 года. В ближайшие два года концессионер обещал вложить в обустройство зеленой зоны 330 млн рублей. Здесь должны были появиться спортивные площадки, детские аттракционы, открытый театр, музеи, водные аттракционы, этнокультурный парк "Казачий курень", клумбы и цветники, организованы пешеходные и велосипедные дорожки, установлены малые архитектурные формы. Также концессионер обещает запустить в работу и 50-метровое колесо обозрения с кабинками, оснащенными кондиционерами. Однако аттракцион так и не запустили, а работы по благоустройству выполнили частично.
Земцов также сообщил, что после завершения ЧМ-2018 работы по благоустройству в Волгограде продолжатся. Власти планируют до конца года привести в порядок 5 парковых зон, в числе которых Пушкинский сквер, часть поймы реки Царица, сквер у памятника "Гасителю", территория у Нулевой продольной, парк "Победа" на Центральной набережной. Земцов отметил, что за три года городским властям уже удалось преобразить 15 парковых зон. В городе только в этом году было высажено около 2 тысяч новых деревьев и 5 тысяч кустарников.
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