Студенты Волгоградского технического университета проходят производственную практику в АО «КАУСТИК»

Экономика 06.07.2018 11:20
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06.07.2018 11:20
Более 100 старшекурсников Волгоградского государственного технического университета (ВолгГТУ) пройдут летнюю практику на промышленной площадке волгоградского «КАУСТИКа».
Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе предприятия, в ходе практических занятий студенты знакомятся с действующими производствами промплощадки «КАУСТИКа», технологическим оборудованием, техническим регламентом. Руководителями практики назначены опытные специалисты, проработавшие на волгоградском предприятии не один десяток лет: инженеры-технологи, старшие мастера производственных участков, механики. Студентам обеспечены безопасные условия прохождения практики, за каждым обучающимся закреплен персональный наставник.
Инна Чемеркина, обучающаяся в ВолгГТУ на химико-технологическом факультете по специальности «Химическая технология», впервые проходит практику на таком крупном предприятии. По словам девушки, масштабы промплощадки, как и само производство, ее впечатлили, и после окончания вуза она планирует вернуться на «КАУСТИК» уже в качестве штатного сотрудника. Иван Дербенцев, сокурсник Инны, уверен в том, что ему эта производственная практика поможет в подготовке дипломного проекта.
Как пояснили на предприятии, Волгоградский технический университет с самого начала работы «КАУСТИКа» стал одним из первых социальных партнёров завода и кузницей инженерных кадров для предприятия. Весной прошлого года на промышленной площадке «КАУСТИКа» создана базовая кафедра «Технология органического и нефтехимического синтеза» ВолгГТУ. Кафедра, являясь структурным подразделением ВолгГТУ, создана с целью практической подготовки специалистов по направлению «Химическая технология».
Основное предприятие группы компаний «НИКОХИМ» сотрудничает не только с региональными учебными заведениями. Среди партнеров компании есть и московские вузы – МГУ им. Ломоносова, МГТУ им. Баумана, Российский университет дружбы народов и другие. В 2017 году всего около 400 студентов из училищ, техникумов, колледжей и вузов прошли производственную практику на «КАУСТИКе».
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