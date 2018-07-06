Экология

Житель Волгограда незаконно перекрыл акваторию Волги

Экология 06.07.2018 10:56
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06.07.2018 10:56




Суд обязал жителя Волгограда очистить акваторию Волги в Краснооктябрьском районе от самовольно установленных плавучих объектов. Как сообщил ИА "Высота 102" старший помощник Волгоградского межрайонного природоохранного прокурора Николай Костенко, с исковым требованием об освобождении незаконно занятой акватории в судебную инстанцию обратилось надзорное ведомство. Данный факт был выявлен в рамках проведенной проверки деятельности Управления Росприроднадзора по Волгоградской области. Так, было установлено, что в нарушение положений Водного кодекса РФ, в отсутствие договора водопользования осуществлено размещение физическим лицом в акватории реки четырех понтонов напротив Краснооктябрьского района Волгограда северо-восточнее пристани "Баррикады". Это послужило основанием для привлечения природопользователя управлением Росприроднадзора по Волгоградской области к административной ответственности. Однако предписание об устранении выявленных нарушений управлением не выдавалось, в суд исковое заявление не направлялось, что потребовало вмешательства прокуратуры. Требования надзорного органа удовлетворены в полном объеме. Исполнение решения находится на контроле. В адрес территориального управления Росприроднадзора в части бездействия по выдаче предписаний об устранении нарушений законодательства об охране окружающей среды и направления исковых заявлений в суд внесено представление.

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