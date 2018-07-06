







Обвиняемый в подстрекательстве к покушению на убийство Владимира Поташкина Виталий Брудный останется в СИЗО. Как сообщили ИА “Высота 102” в пресс-службе Волгоградского областного суда, сегодня апелляционная инстанция оставила в силе решение о продлении содержания под стражей Брудного.

Напомним, 1 марта 2016 года возле здания "Царицынской оперы" в Краснооктябрьском районе в Поташкина -известного бизнесмена, чемпиона Европы по кикбоксингу выстрелили из снайперской винтовки. Это случилось в тот момент, когда Поташкин выходил из спортзала со своими друзьями. Снайпер находился на чердаке дома напротив. Он ранил спортсмена в шею.

Летом прошлого года в Краснодарском крае задержали и предполагаемого организатора покушения - Виталия Брудного.