Финграмотность

Пенсионерам-«силовикам» добавили банки

Финграмотность 06.07.2018 10:55
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06.07.2018 10:55



Распоряжением Правительства РФ  расширен список банков, в которых будут осуществляться пенсионные выплаты проходившим военную службу, службу в органах внутренних  дел,  Государственной  противопожарной  службе, органах  по  контролю   за   оборотом  наркотических   средств   и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, войсках национальной гвардии Российской  Федерации,  и  их семьям. 
Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на официальный сайт Правительства РФ, помимо публичного акционерного общества "Сбербанк России" в качестве  иных  банков,  осуществляющих  выплаты  пенсий, предусмотренных статьей 56 Закона определены  Банк ВТБ (публичное акционерное общество, "Газпромбанк" (Акционерное общество), Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк", Акционерное общество "Всероссийский банк развития регионов", Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк".
Напомним, в феврале 2017 года крупнейшие банки предложили правительству расширить перечень агентов по осуществлению выплат пенсий силовикам, которых в России, по неофициальным данным, насчитывается 2-3 млн человек. По сообщениям газеты «Коммерсант», Минфин тогда идею поддержал, предложив отбирать банки по тому же принципу, что и при размещении в депозиты средств федерального бюджета. Ключевой критерий — нахождение под прямым или косвенным контролем государства или ЦБ РФ.
Согласно статистике, средний размер пенсии у военных в 2017 году с учётом последних индексаций составляет по всем формированиям свыше 24 тысячи  рублей, что почти в 2 раза превышает среднюю пенсию по России.

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