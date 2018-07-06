Абоненты «МегаФона» в Волгограде прокачали 37 миллионов «усов надежды»





«МегаФон» проанализировал активность абонентов на волгоградском стадионе во время игр Чемпионата мира и выяснил, что самым интересным для пользователей стал матч Англия – Тунис, самой «качающей» – игра между сборными Египта и Саудовской Аравии, а самыми активными иностранными болельщиками, посещающими все без исключения игры, – туристы из США и Польши. При этом самой популярной социальной сетью группового этапа был Instagram, а самым популярным мессенджером – WhatsApp.

На четырех футбольных матчах, прошедших на «Волгоград-Арене», абоненты МегаФона, в том числе иностранные, прокачали больше 4 890 Гб мобильного интернет-трафика. Это можно сравнить с 37 миллионами фото, выложенными в Instagram с хештегом #усынадежды.

Как отмечают в «МегаФоне», продолжительность «обычных» звонков на каждом из четырех матчей была порядка 45 тысяч минут — это будто 20 тысяч раз прослушали песню «Чемпионы» Семена Слепакова и группы «Ленинград». Больше, а это 55 тысяч минут, проговорили только на встрече Англия – Тунис.

Абоненты также активно пользовались мессенджерами, самые интересные игры дали заметный прирост интернет-трафика. Рекордным по интернет-трафику, но аутсайдером по посещаемости, стал матч 25 июня с участием нападающего клуба «Ливерпуль» и сборной Египта Мохамеда Салаха, собравший 36 823 зрителей. На футбольном поле легенда себя проявила на десятой минуте, что наверняка помогло абонентам МегаФона прокачать 1307 Гб, отправляя фото и видео.

Скорости передачи данных в сети 4G достигали 65,3 Мбит/с при загрузке и 48,1 Мбит/с при передаче данных. Помогали поставить рекорд по трафику и иностранные гости — в сети «МегаФон» на стадионе были зарегистрированы граждане 57 стран, включая экзотические даже для ЧМ Мали и Лихтенштейн. Болельщики активно сэлфились и делились впечатлениями до и после матча, поэтому в статистике МегаФона учитываются не только часы самой игры, а время с 16.00 до 22.00.

«Каждый третий болельщик на матчах группового этапа в Волгограде – абонент МегаФона. Благодаря качеству связи и высокой скорости мобильного интернета каждый из них смог разделить радость победы с друзьями, подписчиками в социальных сетях и всеми, кто неравнодушен к грандиозному футбольному празднику, частью которого стал наш город. Объем передачи данных 4G превысил 90% на всех четырех матчах», — отмечает директор Волгоградского регионального отделения компании «МегаФон» Кирилл Давыдов.







