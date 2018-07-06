Телеком

Абоненты «МегаФона» в Волгограде прокачали 37 миллионов «усов надежды»

Телеком 06.07.2018 10:57
486 0
06.07.2018 10:57


«МегаФон» проанализировал активность абонентов на волгоградском стадионе во время игр Чемпионата мира и выяснил, что самым интересным для пользователей стал матч Англия – Тунис, самой «качающей» – игра между сборными Египта и Саудовской Аравии, а самыми активными иностранными болельщиками, посещающими все без исключения игры, – туристы из США и Польши. При этом самой популярной социальной сетью группового этапа был Instagram, а самым популярным мессенджером – WhatsApp.
На четырех футбольных матчах, прошедших на «Волгоград-Арене», абоненты МегаФона, в том числе иностранные, прокачали больше 4 890 Гб мобильного интернет-трафика. Это можно сравнить с 37 миллионами фото, выложенными в Instagram с хештегом #усынадежды.  
Как отмечают в «МегаФоне», продолжительность «обычных» звонков на каждом из четырех матчей была порядка 45 тысяч минут — это будто 20 тысяч раз прослушали песню «Чемпионы» Семена Слепакова и группы «Ленинград». Больше, а это 55 тысяч минут, проговорили только на встрече Англия – Тунис. 
Абоненты также активно пользовались мессенджерами, самые интересные игры дали заметный прирост интернет-трафика. Рекордным по интернет-трафику, но аутсайдером по посещаемости, стал матч 25 июня с участием нападающего клуба «Ливерпуль» и сборной Египта Мохамеда Салаха, собравший 36 823 зрителей. На футбольном поле легенда себя проявила на десятой минуте, что наверняка помогло абонентам МегаФона прокачать 1307 Гб, отправляя фото и видео.
Скорости передачи данных в сети 4G достигали 65,3 Мбит/с при загрузке и 48,1 Мбит/с при передаче данных. Помогали поставить рекорд по трафику и иностранные гости — в сети «МегаФон» на стадионе были зарегистрированы граждане 57 стран, включая экзотические даже для ЧМ Мали и Лихтенштейн. Болельщики активно сэлфились и делились впечатлениями до и после матча, поэтому в статистике МегаФона учитываются не только часы самой игры, а время с 16.00 до 22.00.
«Каждый третий болельщик на матчах группового этапа в Волгограде – абонент МегаФона. Благодаря качеству связи и высокой скорости мобильного интернета каждый из них смог разделить радость победы с друзьями, подписчиками в социальных сетях и всеми, кто неравнодушен к грандиозному футбольному празднику, частью которого стал наш город. Объем передачи данных 4G превысил 90% на всех четырех матчах», — отмечает директор Волгоградского регионального отделения компании «МегаФон» Кирилл Давыдов.


Обсудить
Поделиться
Реклама

Измерители нитратов и радиации (8442)27-06-74

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Доборные элементы любой сложности и водосточка. 8-8442-95-50-05

«Ростелеком» приглашает на городской праздник в Волгограде
Популярное по теме
Эмоции болельщиков от первого матча прошли через «МегаФон»
20.06.2018 16:11
1421 0
«Ростелеком» разыграл 600 билетов на матчи мирового первенства
20.06.2018 11:37
1102 0
«Ростелеком» поможет футбольным фанатам победить в игре FIFA 18
20.06.2018 10:15
202 0
Телеком
06.07.2018 10:04
Телеком 06.07.2018 10:04
409 0 Обсудить

0
Далее
Телеком
05.07.2018 15:31
Телеком 05.07.2018 15:31
1664 0 Обсудить

0
Далее
Телеком
03.07.2018 15:14
Телеком 03.07.2018 15:14
3465 0 Обсудить

0
Далее
Телеком
02.07.2018 16:40
Телеком 02.07.2018 16:40
2062 0 Обсудить

0
Далее
Телеком
29.06.2018 15:49
Телеком 29.06.2018 15:49
4438 0 Обсудить

0
Далее
Телеком
28.06.2018 14:27
Телеком 28.06.2018 14:27
2364 0 Обсудить

0
Далее
Телеком
26.06.2018 15:34
Телеком 26.06.2018 15:34
3061 0 Обсудить

0
Далее
Телеком
25.06.2018 16:00
Телеком 25.06.2018 16:00
1843 0 Обсудить

0
Далее
Телеком
21.06.2018 15:09
Телеком 21.06.2018 15:09
5493 0 Обсудить

0
Далее
Телеком
20.06.2018 16:11
Телеком 20.06.2018 16:11
1796 0 Обсудить

0
Далее
Телеком
20.06.2018 11:37
Телеком 20.06.2018 11:37
1294 0 Обсудить

0
Далее
Телеком
20.06.2018 10:15
Телеком 20.06.2018 10:15
1067 0 Обсудить

0
Далее
Телеком
15.06.2018 12:29
Телеком 15.06.2018 12:29
5648 0 Обсудить

0
Далее
Телеком
14.06.2018 12:20
Телеком 14.06.2018 12:20
1984 0 Обсудить

0
Далее
Телеком
09.06.2018 10:46
Телеком 09.06.2018 10:46
5329 0 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

15:09
На Горной Поляне в Волгограде женщина погибла в перевернувшемся автоСмотреть фотографии
14:21
“Я хотел увидеть дедушку” - заявил пропавший в Волгоградской области школьник
14:20
В Волгограде заново рассмотрят дело родственника убитого Владимира КадинаСмотреть фотографии
13:52
В Волгоградской области спрогнозировали дефицит чиновниковСмотреть фотографии
13:05
Руководитель стройфирмы из Волгоградской области погорел на торговле с фирмами-”призраками”
12:59
Кровь губернатора Волгоградской области исследуют в новой лабораторииСмотреть фотографии
12:49
Волгоградец пытался доставить телефоны в колонию на квадрокоптереСмотреть фотографии
12:10
Власти Волгограда не теряют оптимизма по поводу окончания благоустройства ЦПКиОСмотреть фотографии
11:49
В Волгограде гендиректор «Себряковцемента» раскритиковал журналистов из-за пенсионной реформы Смотреть фотографииCмотреть видео
11:20
Студенты Волгоградского технического университета проходят производственную практику в АО «КАУСТИК»Смотреть фотографии
10:57
Абоненты «МегаФона» в Волгограде прокачали 37 миллионов «усов надежды»Смотреть фотографии
10:56
Житель Волгограда незаконно перекрыл акваторию ВолгиСмотреть фотографии
10:25
В Волгограде оставили под стражей обвиняемого в попытке покушения на Владимира ПоташкинаСмотреть фотографии
10:04
В Волгоградской области уже более 10-тысяч абонентов выбрали мобильную связь «Ростелекома»Смотреть фотографии
08:40
В Волгограде остановились скоростные трамваиСмотреть фотографии
08:40
В центре Волгограда гранитный памятник на братской могиле замазали краскойСмотреть фотографии
06:04
Председатель Экосовета при Волгоградской облдуме возглавила экологическую комиссию Всероссийского совета местного самоуправленияСмотреть фотографии
05:42
В Волгоградской области будущим полицейским показали работу четвероногих “специалистов”Смотреть фотографии
20:15
Пенсионеры Волгограда просят не усложнять им жизнь компьютерными технологиямиСмотреть фотографии
20:00
«Высота 102 ТВ»: Братская могила соседствует с туалетом в сквере в центре ВолгоградаCмотреть видео
18:05
Депутат Госдумы от Волгоградской области агитировал за повышение пенсионного возрастаСмотреть фотографии
16:50
На выборах в Волгоградскую гордуму сражаться за «Родину» готовы «фронтовики» и коммерсантыСмотреть фотографии
16:17
Депутату Звереву дали время дочитать материалы уголовного дела в СИЗО ВолгоградаСмотреть фотографии
15:31
За путешествия по миру «МегаФон» будет доплачиватьСмотреть фотографии
15:17
В Волгограде начался процесс по стрельбе и поножовщине около "Русского чая"Смотреть фотографии
14:22
В Волгограде готовится митинг против повышения пенсионного возраста Смотреть фотографииCмотреть видео
13:37
Из Волгограда - с зефиромСмотреть фотографии
13:24
Фанат из Англии потерял по дороге в Волгоград 100 тысяч рублейСмотреть фотографииCмотреть видео
13:14
В Волгоградской области ищут мужчину со шрамомСмотреть фотографии
12:25
Житель Волгограда подделал документы на дачу умершей женщиныСмотреть фотографии
Реклама
 