В Волгоградской области уже более 10-тысяч абонентов выбрали мобильную связь «Ростелекома»

Телеком 06.07.2018 10:04 Реклама
409 0
06.07.2018 10:04
На сегодняшний день в Волгоградской области более 10 тысяч жителей выбрали «Ростелеком» в качестве провайдера мобильной связи. По сравнению с первым полугодием 2017 года количество абонентов увеличилось более чем в 2,5 раза, сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе оператора.
«Среди преимуществ мобильной связи от «Ростелекома» — бесплатные звонки на домашние и мобильные телефоны внутри сети, выгодные тарифы и многообразие дополнительных опций, а также скидки на домашний телефон, интернет и приятные бонусы, — отмечает заместитель директора Волгоградского филиала ПАО «Ростелеком» Екатерина Червакова, — Наши абоненты получают круглосуточную техническую поддержку, переход от другого оператора с сохранением номера, бесплатную доставку SIM-карт».
Со слов жительницы Волгограда Ираиды Павловой, которая вот уже год пользуется услугами «Ростелекома», мобильная связь работает без проблем и в городе, и в области, куда она часто приезжает к родственникам.
Узнать более подробную информацию, приобрести SIM-карту и заключить договор можно в ближайшем центре продаж и обслуживания клиентов «Ростелекома», оформив заказ с доставкой на сайте компании или позвонив по бесплатному телефону 8 800 181 18 88.
Реклама
Популярное по теме
20.06.2018 16:11
1421 0
20.06.2018 11:37
1102 0
20.06.2018 10:15
202 0
Абоненты «МегаФона» в Волгограде прокачали 37 миллионов «усов надежды»06.07.2018 10:57
За путешествия по миру «МегаФон» будет доплачивать05.07.2018 15:31
«Ростелеком» приглашает всех желающих на городской праздник в Волгограде03.07.2018 15:14
Волгоградцы «проболели» по мобильникам 320 матчей Россия – Испания02.07.2018 16:40
В Волгограде болельщики поймали гол Яна Беднарека на скорости 72,5 Мбит/сек29.06.2018 15:49
Коттеджные поселки Волгоградской области вошли в Сеть по оптике28.06.2018 14:27
Быстрее, чем Муса и Салах: 4G-интернет «МегаФона» отработал на отлично26.06.2018 15:34
Публичные облачные сервисы «Ростелекома» вошли в топ-325.06.2018 16:00
Семейный тариф «На всех» стал самым востребованным21.06.2018 15:09
Эмоции болельщиков от первого матча прошли через «МегаФон»20.06.2018 16:11
«Ростелеком» разыграл 600 билетов на матчи мирового первенства20.06.2018 11:37
«Ростелеком» поможет футбольным фанатам победить в игре FIFA 1820.06.2018 10:15
С «МегаФон.ТВ» футбольные матчи можно смотреть где угодно15.06.2018 12:29
«МегаФон» установил безлимитные соцсети и мессенджеры для футбольных болельщиков и туристов14.06.2018 12:20
«Ростелеком» в Волгограде приглашает отметить День России вместе09.06.2018 10:46
Реклама