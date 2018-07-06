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В Волгоградской области уже более 10-тысяч абонентов выбрали мобильную связь «Ростелекома»

Телеком 06.07.2018 10:04 Реклама
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06.07.2018 10:04


На сегодняшний день в Волгоградской области более 10 тысяч жителей выбрали «Ростелеком» в качестве провайдера мобильной связи. По сравнению с первым полугодием 2017 года количество абонентов увеличилось более чем в 2,5 раза, сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе оператора. 
«Среди преимуществ мобильной связи от «Ростелекома» — бесплатные звонки на домашние и мобильные телефоны внутри сети, выгодные тарифы и многообразие дополнительных опций, а также скидки на домашний телефон, интернет и приятные бонусы, — отмечает заместитель директора Волгоградского филиала ПАО «Ростелеком» Екатерина Червакова, — Наши абоненты получают круглосуточную техническую поддержку, переход от другого оператора с сохранением номера, бесплатную доставку SIM-карт».
Со слов жительницы Волгограда Ираиды Павловой, которая вот уже год пользуется    услугами «Ростелекома», мобильная связь работает без проблем и в городе, и в области, куда она часто приезжает к родственникам.
Узнать более подробную информацию, приобрести SIM-карту и заключить договор можно в ближайшем центре продаж и обслуживания клиентов «Ростелекома», оформив заказ с доставкой на сайте компании или позвонив по бесплатному телефону 8 800 181 18 88.

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