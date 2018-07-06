В Волгограде остановились скоростные трамваи

Происшествия 06.07.2018 08:40
1348 6
06.07.2018 08:40
Движение скоростных трамваев парализовано в Волгограде. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», прекращено движение этого вида общественного транспорта в обе стороны из-за поломки скоростного трамвая на остановке «14-ая гимназия». Троллейбусы, автобусы и маршрутки идут в сторону центра Волгограда переполненными. Как пояснили в мэрии Волгограда, поломка произошла из-за схода колеса трехсекционного трамвая. Движение трамваев организовано от Ельшанки до ЦПКиО до разворотной стрелки - по схеме, разработанной перед ЧМ-2018. В администрации также заявили, что на линию вышли дополнительные троллейбусы №№9 и 12, чтобы разгрузить пассажиропоток.
Реклама
Популярное по теме
12.06.2018 09:34
43532 65
12.06.2018 01:51
13252 0
В Волгоградской области ищут мужчину со шрамом05.07.2018 13:14
Происшествия 05.07.2018 13:14
3553 2 Обсудить
В центре Волгограда в грузовике задымился мусор05.07.2018 12:52
Происшествия 05.07.2018 12:52
708 0 Обсудить
В Волгоградской области двое человек сгорели заживо после столкновения легковушки с деревом04.07.2018 09:07
Происшествия 04.07.2018 09:07
7307 8 Обсудить
В Волгограде погибла пострадавшая на пожаре девушка04.07.2018 09:02
Происшествия 04.07.2018 09:02
3425 4 Обсудить
На химпредприятии в Волжском от отравления токсичным веществом погиб рабочий03.07.2018 14:37
Происшествия 03.07.2018 14:37
3067 3 Обсудить
В центре Волгограда эвакуировали жильцов 16-этажки02.07.2018 21:23
Происшествия 02.07.2018 21:23
10874 0 Обсудить
На севере Волгограда сгорел павильон "Волгоградского мясокомбината"30.06.2018 14:01
Происшествия 30.06.2018 14:01
4318 0 Обсудить
Беременная туристка из Волгоградской области поблагодарила полицейских Крыма за помощь29.06.2018 16:50
Происшествия 29.06.2018 16:50
3905 1 Обсудить
В Волгоградской области лечила детей врач-педиатр с поддельным дипломом29.06.2018 14:39
Происшествия 29.06.2018 14:39
3785 4 Обсудить
Гражданин Саудовской Аравии отдал мошеннику 15 млн руб. за VIP-перелет Москва - Волгоград28.06.2018 08:38
Происшествия 28.06.2018 08:38
5152 17 Обсудить
Зарплату вахтовика из Волгограда работодатель отдал своему сыну27.06.2018 15:02
Происшествия 27.06.2018 15:02
4212 5 Обсудить
В Волгоградской области двухлетнего ребенка нашли спящим в 8 километрах от дома27.06.2018 11:25
Происшествия 27.06.2018 11:25
4376 5 Обсудить
Ночью в Волгограде потерялся журналист из Перу26.06.2018 11:14
Происшествия 26.06.2018 11:14
5197 5 Обсудить
В элеваторе в Волгоградской области нашли более 250 тонн зараженных семечек26.06.2018 10:00
Происшествия 26.06.2018 10:00
2003 7 Обсудить
В Волгоградской области жители совхоза остались без воды в 40-градусную жару25.06.2018 18:43
Происшествия 25.06.2018 18:43
3450 3 Обсудить
Реклама