Происшествия

В Волгограде остановились скоростные трамваи

Происшествия 06.07.2018 08:40
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06.07.2018 08:40


Движение скоростных трамваев парализовано в Волгограде. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», прекращено движение этого вида общественного транспорта в обе стороны из-за поломки скоростного трамвая на остановке «14-ая гимназия». Троллейбусы, автобусы и маршрутки идут в сторону центра Волгограда переполненными. Как пояснили в мэрии Волгограда, поломка произошла из-за схода колеса трехсекционного трамвая. Движение трамваев организовано от Ельшанки до ЦПКиО до разворотной стрелки - по схеме, разработанной перед ЧМ-2018. В администрации также заявили, что на линию вышли дополнительные троллейбусы №№9 и 12, чтобы разгрузить пассажиропоток. 

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