Общество

В Волгоградской области будущим полицейским показали работу четвероногих “специалистов”

Общество 06.07.2018 05:42
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06.07.2018 05:42


Настоящее представление для ребятишек  смены  “Полицейский кадет”, отдыхающих в Дубовском районе, устроили сотрудники кинологической службы регионального главка МВД. Как сообщили ИА “Высота 102” в ГУ МВД России по Волгоградской области, кинологи навестили будущих стражей порядка в детском лагере “Дружба”. Полицейские рассказали своим будущим коллегам о том, как собаки помогают сотрудникам МВД и по каким “специальностям” их готовят.  
Так,  немецкая овчарка Алиса, которую дрессирует специалист-кинолог Сергей Фролов, является одним из лучших поисковиков наркотиков. Недавно она заняла второе место на окружных соревнованиях.
А от бельгийской овчарки по кличке Макс не скроется ни один преступник. Что она  и продемонстрировала на выступлениях, задержав по команде кинолога Галины Корбелевой условного преступника.
А после рассказов о работе кинологов и демонстрации их работы  воспитанники лагеря сфотографировались на память с четвероногими друзьями. 

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