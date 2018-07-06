В Волгоградской области будущим полицейским показали работу четвероногих “специалистов”





Настоящее представление для ребятишек смены “Полицейский кадет”, отдыхающих в Дубовском районе, устроили сотрудники кинологической службы регионального главка МВД. Как сообщили ИА “Высота 102” в ГУ МВД России по Волгоградской области, кинологи навестили будущих стражей порядка в детском лагере “Дружба”. Полицейские рассказали своим будущим коллегам о том, как собаки помогают сотрудникам МВД и по каким “специальностям” их готовят.

Так, немецкая овчарка Алиса, которую дрессирует специалист-кинолог Сергей Фролов, является одним из лучших поисковиков наркотиков. Недавно она заняла второе место на окружных соревнованиях.

А от бельгийской овчарки по кличке Макс не скроется ни один преступник. Что она и продемонстрировала на выступлениях, задержав по команде кинолога Галины Корбелевой условного преступника.

А после рассказов о работе кинологов и демонстрации их работы воспитанники лагеря сфотографировались на память с четвероногими друзьями.



