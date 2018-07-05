«Высота 102 ТВ»: Братская могила соседствует с туалетом в сквере в центре Волгограда







Смотрите сегодня в программе: в Волгоградской области введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера из-за засушливой погоды и длительного отсутствия дождей. Профсоюзы созрели: митинги трудящихся против пенсионной реформы проведут в Волгоградской области до 27 июля. Всем спасибо, все свободны: члены V созыва региональной общественной палаты и губернатор провели встречу. Денег нет: жители добиваются благоустройства сквера в центре Волгограда, где братская могила соседствует с туалетом.

Информационные выпуски ИА «Высота 102» выходят в эфире волгоградского городского канала «МТВ» ежедневно, кроме выходных в 19:00 и 20:10.