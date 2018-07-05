



Представитель Волгоградской области возглавила Экологическую комиссию Всероссийского совета местного самоуправления. Как сообщили ИА «Высота 102» в Центральном совете ВСМС, на состоявшемся в Москве заседании принято решение об учреждении этой комиссии и назначении председателем созданного общественного органа зампредседателя Волгоградской облдумы и руководителя Экологического совета при региональном парламенте Ирины Соловьевой.

«Создание комиссии обусловлено тем, что вопросы экологии в нашей стране сегодня приобрели первостепенное значение, - рассказала Ирина Соловьева. – На это обратил особое внимание Президент Владимир Путин в своем недавнем Послании Федеральному Собранию РФ. По Указу Президента от 7 мая 2018 года по направлению «Экология» будет разработан национальный проект».

Не остается в стороне и общественность. Активисты общественных экологических организаций, просто неравнодушные граждане остро реагирует на нарушения природоохранного законодательства, незаконную деятельность хозяйствующих субъектов, которая приводит к загрязнению окружающей среды. Эти процессы характерны сейчас для многих субъектов Российской Федерации.

В этой связи требуется уделить особое внимание работе по превентивному решению экологических проблем и улучшению взаимодействия органов власти всех уровней с институтами гражданского общества в этой сфере. Особую роль здесь играют органы местного самоуправления, к полномочиям которых отнесено решение многих проблем в сфере экологии. Поэтому признано необходимым создать Экологическую комиссию при Всероссийском Совете местного самоуправления.

«Свое избрание председателем этой комиссии рассматриваю, прежде всего, как высокую оценку той работы, которую проводит Экологический совет при Волгоградской областной Думе, - продолжила Ирина Соловьева. - Важное место в ней занимают мероприятия, направленные на оказание практической помощи органам местного самоуправления по реализации их полномочий в сфере охраны окружающей среды».

С органами местного самоуправления Экологический совет взаимодействует на постоянной основе. Так, на селекторных совещаниях с участием глав органов местного самоуправления области были выработаны рекомендации по реализации полномочий в сфере охраны окружающей среды. Этому же вопросу были посвящены решения Совета руководителей представительных органов муниципальных образований области при областной Думе в 2017 году.

С целью изучения состояния дел на местах в сфере охраны окружающей среды Экологический совет регулярно проводит выездные заседания в районах области. Были мы в Ольховском, Иловлинском, Светлоярском, Калачевском, Котельниковском, Нехаевском, Новоаннинском, Чернышковском и других районах. Экосовет в постоянном режиме получает информацию о состоянии экологии во всех муниципальных образованиях области, поддерживает тесные контакты с жителями этих территорий, активистами общественных экологических организаций, члены объединения выезжают на места и по их обращениям.

«Полагаю, - отметила Ирина Соловьева, - что практика взаимодействия с органами местного самоуправления и общественностью в Волгоградской области может быть востребована и в других регионах нашей страны. На начальном этапе считаю первоочередной задачей выработку механизмов конструктивной совместной работы органов МСУ всех субъектов Федерации по природоохранной проблематике, создание системы постоянного мониторинга локальных экологических проблем, актуальных для жителей муниципальных образований нашей огромной страны».



