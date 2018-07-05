Выборы

На выборах в Волгоградскую гордуму сражаться за «Родину» готовы «фронтовики» и коммерсанты

Выборы 05.07.2018 16:50
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05.07.2018 16:50


В реготделении партии «Родина» утвердили список кандидатов в Волгоградскую городскую думу. Как сообщили ИА «Высота 102» партийцы, первую тройку выдвиженцев возглавил лидер областного подразделения политической силы, представитель реготеделения Общероссийского народного фронта Константин Глушенок. Под номерами два и три  идут экс-депутат Волгоградской облдумы Наталья Латышевская и фермер Андрей Прошаков, известный общественности по акции «Каравай мира». В реготделении партии пояснили, что присутствие в городской думе аграрника вполне логично, поскольку тема продуктовой безопасности и наличия  товаров местных производителей на полках магазинов актуальна и для Волгограда. Прошаков уже не впервые участвует в выборах от «Родины». В 2016 году его фамилия значилась в списке кандидатов от партии в Госдуму. Однако партия тогда не преодолела барьер в 5% и ни одного мандата не получила. 
Из 18 одномандатных округов городской думы «Родина» выставила своих кандидатов по 12-ти. Столько же человек баллотируется от политической силы по территориальным группам. В числе партийных кандидатов оказались несколько активистов ОНФ (Давид Макян, Нелли Буренина, Антон Жук), предпринимателей (Илья Черкасов, Илья Сивогривов, Анна Ланг). Под скромным вторым номером в территориальной группе №14 Кировского района числится депутат городской думы прошлого созыва Георгий Горячевский.
Выборы в Волгоградскую городскую думу шестого созыва состоятся 9 сентября.

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