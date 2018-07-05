Политика

Депутат Госдумы от Волгоградской области агитировал за повышение пенсионного возраста

Политика 05.07.2018 18:05
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05.07.2018 18:05


Александр Носов, депутат Госдумы от Волгоградской области, донес до своих избирателей, что корректировка пенсионного законодательства повысит уровень жизни пенсионеров. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе Волгоградской облдумы, пенсионная реформа стала лейтмотивом на всех встречах депутатов Государственной думы с избирателями в ходе региональной недели. Один из депутатов Госдумы от Волгоградской области встретился  с коллективами шести сельскохозяйственных предприятий Городищенского, Иловлинского и Еланского районов Волгоградской области, а также с журналистами районной газеты «Еланские вести».
Депутат разъяснил суть пенсионной реформы, еще раз напомнив, что существующая пенсионная система не соответствует сегодняшним демографическим и социально-экономическим реалиям. «Показатели пенсионного возраста 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин были актуальны, когда на одного пенсионера приходилось четыре трудоспособных гражданина, как, например, в СССР в 1970 году. К 2019 году это соотношение составит один к двум, а в некоторых регионах России уже сейчас эти два показателя сравнялись. Демографическая ситуация в стране очень непростая, и, если не предпринимать никаких действий, в будущем государство не сможет выполнять свои социальные обязательства в полном объеме», – подчеркнул Александр Носов.
Говоря о проблемах, с которыми россияне могут столкнуться при реализации пенсионной реформы, парламентарий особенно отметил вопрос трудоустройства как старшего поколения, так и молодежи. Но, по его словам, сейчас в правительстве РФ разрабатывается комплекс мер для кардинального изменения подхода к трудоустройству возрастных работников. Предусматриваются самые разные механизмы, в том числе законодательные, чтобы заинтересовать работодателя в сохранении рабочих мест для тех, чей возраст 50+, и в создании рабочих мест для молодежи без опыта. А, кроме того, в стране создаются необходимые условия для решения поставленной Президентом России задачи по повышению продолжительности жизни граждан до 80 лет и старше, отметил Александр Носов.
«Одновременно с пенсионной реформой будет проводиться реформа социальной системы, направленная на повышение качества жизни населения. Так что корректировка пенсионного законодательства уровень жизни пенсионеров, безусловно, повысит», – уверен Александр Носов. Депутат пообещал, что все предложения избирателей, с которыми он общался, в частности, по увеличению переходного периода и по учету особых условий труда в сельской местности будут учтены при рассмотрении законопроекта осенью во втором и третьем чтении в Госдуме. К слову, оптимизм Александра Носова вполне объясним. По данным, опубликованным Госдумой, средняя зарплата депутатов Госдумы составляет около 400 тысяч рублей, а пенсия после 5 лет заседания в законодательном органе страны у слуг народа будет не меньше 46 тысяч рублей.
Напомним, 3 июля депутаты Волгоградской облдумы также большинством голосов поддержали пенсионную реформу, предполагающую увеличение возраста для выхода на пенсию для мужчин – до 65 лет, а для женщин – до 63 лет. 

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