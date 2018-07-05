Депутату Звереву дали время дочитать материалы уголовного дела в СИЗО Волгограда

Расследования 05.07.2018 16:17
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05.07.2018 16:17
Депутату гордумы Волгограда Алексею Звереву и его защитникам продлили срок ознакомления с материалами уголовного дела до 27 сентября этого года. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на апелляционное определение облсуда, до этого времени Зверев будет находиться в СИЗО №1 Волгограда, где он пребывает с 2016 года. Защитникам депутата, который обвиняется в нескольких эпизодах крупного мошенничества в сфере автострахования, организации преступного сообщества, а также в подделке, изготовлении или сбыте поддельных документов, не удалось обжаловать это решение и добиться домашнего ареста.
Согласно апелляционному определению, срок предварительного следствия по уголовному делу продлен в установленном законом порядке до 24 месяцев - до 27 сентября 2018 года. Отмечается, что обвиняемому и его защитникам 30 суток для ознакомления с материалами уголовного дела оказалось недостаточно. Теперь у них есть время, чтобы завершить знакомство с материалами уголовного дела, которое затем будет направлено прокурором в суд. В определении указано, что длительный срок содержания под стражей обвиняемого Зверева не противоречит положениям Конвенции о защите прав человека и основных свобод и решениям Европейского Суда по правам человека, касающихся разумных сроков уголовного судопроизводства, и соответствуют положениям ч. 3 ст. 55 Конституции России.
Напомним, что фигурантами данного уголовного дела о многомиллионных аферах с ОСАГО также являются депутат гордумы Евгений Щур и бывший народный избранник Федор Литвиненко. Все они обвиняются в мошенничестве с автостраховкой и организации преступного сообщества. По версии следствия, они, устраивая фиктивные аварии, через подконтрольные фирмы "Верный выбор" и "Приоритет", получали страховые выплаты. В составе группы, помимо действующих и бывших депутатов гордумы, входило несколько десятков человек. Всего на счету членов преступного сообщества - более 700 эпизодов мошенничества.
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