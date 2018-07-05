Телеком

За путешествия по миру «МегаФон» будет доплачивать

Телеком 05.07.2018 15:31 Реклама
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05.07.2018 15:31


Сегодня компания «МегаФон» запустила сервис МегаФон.Путешествия», который предлагает по запросу выгодные варианты билетов на самолеты в России и за границей, комплексные туры для городского туризма или отдыха у моря, а также  отели, хостелы, апартаменты в разных городах мира.
Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе оператора, за каждый заказ, оформленный через «МегаФон.Путешествия», на счет телефона вернется часть его стоимости. 
Эти деньги можно потратить на услуги связи или перевести близким на счет телефона. Кроме того, абоненты «МегаФона» могут расплатиться ими в кафе и магазинах, если смартфон поддерживает бесконтактные платежи Apple Pay,Samsung Pay или Google Pay. Нужно добавить счет телефона в платежный кошелек в Личном кабинете «МегаФона» в один клик*. Такой способ оплаты действует везде, где принимают карты MasterCard – в России, Италии, Греции и других странах.
«Сегодня «МегаФон» – не просто оператор связи. Мы не продаем минуты и гигабайты, а подключаем возможности — цифровые услуги, контент, видео, аудио, общение в социальных сетях и мессенджерах. Мы развиваем экосистему цифровых решений. У нас есть проекты в телемедицине, финансовых услугах, а теперь и в travel-сфере – «МегаФон.Путешествия». Часть потраченной суммы на билеты, отели или туры мы возвращаем абонентам на счёт телефона, которые можно использовать для оплаты связи, интернет-покупок или снимать в банкомате с банковской карты «МегаФона», — комментирует директор по новым бизнесам и партнерствам компании «МегаФон» Ян Кухальский.
Партнером сервиса стала компания Aviasales. В рамках партнерской программы Travelpayouts дизайнеры и технические специалисты поделились своими знаниями и опытом. Это помогло реализовать лучшие решения для сайта «МегаФон.Путешествия»: быстрый поиск, удобные настройки фильтров и многое другое.
Подробнее о «МегаФон.Путешествия» тут - https://travel.megafon.ru/
*Финансовые услуги оказывает ООО «банк Раунд».
 

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