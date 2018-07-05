Федеральные новости

Госдума России раскрыла тайны зарплат и пенсий депутатов

Федеральные новости 05.07.2018 15:44
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05.07.2018 15:44




Сегодня на официальном сайте Государственной думы России опубликована информация о пенсионном обеспечении депутатов, сообщает ИА «Высота 102». В законодательном органе рассказали о том, какие у депутатов зарплаты и какие пенсии положены народным избранникам. Так, в соответствии с законодательством среднемесячная заработная плата депутата в 2018 году составляет 399,3 тыс. рублей. В Госдуме подчеркнули, что за вычетом подоходного налога «на руки» депутат  в среднем получает 347,4 тыс. рублей. Денежное вознаграждение депутата, от которого исчисляется доплата к пенсии, с учетом индексаций в 2018 году, – 84 тыс. 774 рубля. Таким образом, пенсионное обеспечение депутата ГД составляет 46 тыс. 626 рублей при исполнении обязанностей от пяти до 10 лет и 63 тыс. 581 рубль при исполнении обязанностей 10 лет и более.

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