



Назначенное на сегодня первое судебное слушание по делу Михаила Мирсагатова, обвиняемого в убийстве человека во время драки в Красноармейском районе, отложено. Как сообщили ИА “Высота 102” в Красноармейском районном суде, это произошло из-за неявки на процесс свидетелей.

Напомним, стычка произошла 18 января у кафе "Русский чай". Тогда от огнестрельных и ножевых ранений пострадали четыре человека. Один из них, 24-летний парень умер в больнице. По данным следствия именно Мирсагатов выстрелил в него из самодельного пистолета. Травмы получил и сам Мирсагатов. После стычки он также был госпитализирован. Известно, что мужчине предъявлено обвинение также по части первой статьи 222 - “Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов”.