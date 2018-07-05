Расследования

В Волгограде начался процесс по стрельбе и поножовщине около "Русского чая"

Расследования 05.07.2018 15:17
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05.07.2018 15:17


Назначенное на сегодня первое судебное слушание по делу Михаила Мирсагатова, обвиняемого в убийстве человека во время драки в Красноармейском районе, отложено. Как сообщили ИА “Высота 102” в Красноармейском районном суде, это произошло из-за неявки на процесс свидетелей. 
Напомним, стычка произошла  18 января у кафе "Русский чай". Тогда от огнестрельных и ножевых ранений пострадали четыре человека. Один из них, 24-летний парень умер в больнице. По данным следствия именно Мирсагатов выстрелил в него из самодельного пистолета. Травмы получил и сам Мирсагатов. После стычки он также был госпитализирован. Известно, что мужчине  предъявлено обвинение также по части первой статьи 222 - “Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов”.

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