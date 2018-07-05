Общество

Пенсионеры Волгограда просят не усложнять им жизнь компьютерными технологиями

Общество 05.07.2018 17:25
2567 1
05.07.2018 17:25


Каждый месяц у собственников жилья преклонного возраста возникают проблемы с оплатой жилищно-коммунальных услуг. Как рассказал ИА «Высота 102» волгоградский  пенсионер Виктор Князев, пожилым людям сложно оплачивать коммунальные платежи через терминалы Сбербанка. «Мы, старики,  понимаем, что прогресс не остановить и тем, кто владеет компьютерными технологиями, проще оплачивать по интернету и через терминалы. Но мы из другого века, и нам сложно ориентироваться в виртуальном пространстве. Нам проще протянуть квитанцию и деньги кассиру. Сегодня был в отделении Сбербанка, спокойно оплатил девушке оператору все свои коммунальные платежи, но меня предупредили, что скоро оплата будет производиться только через терминалы. Ну почему нельзя сделать для нас, стариков, исключение»?
Как сообщили в Волгоградском отделении Сбербанка, никакого категорического перевода платежей «только через терминалы» не планируется. Каждый человек имеет право оплатить коммунальные услуги так, как ему это удобно. Если сотрудник офиса, «отсылает к терминалу», а вы хотите оплатить по квитанциям непосредственно оператору, следует обращаться к руководителю офиса, в котором вы обслуживаетесь, подчеркнули в учреждении. 

Обсудить
Поделиться
Реклама

Измерители нитратов и радиации (8442)27-06-74

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Профнастил для забора дл=2м - 450руб/шт. (8442)95-50-05

Квартира с ремонтом от застройщика в ЖК "40 домиков"!
Популярное по теме
Волгоградцы оценили "прямую линию" президента России
10.06.2018 19:33
23667 0
Ду ю спик инглиш?: "Турист из США" проверил волгоградцев на дружелюбие и знание английского
14.06.2018 20:33
22403 2
Рабочие стадиона "Волгоград Арена" из-за долгов по зарплате "арестовывают" имущество работодателя
09.06.2018 14:25
14430 11
Общество
05.07.2018 14:22
Общество 05.07.2018 14:22
5342 56 Обсудить

0
Далее
Общество
05.07.2018 13:37
Общество 05.07.2018 13:37
1144 8 Обсудить

0
Далее
Общество
05.07.2018 13:24
Общество 05.07.2018 13:24
5342 6 Обсудить

0
Далее
Общество
05.07.2018 10:06
Общество 05.07.2018 10:06
2371 15 Обсудить

0
Далее
Общество
05.07.2018 09:50
Общество 05.07.2018 09:50
5267 46 Обсудить

0
Далее
Общество
04.07.2018 16:57
Общество 04.07.2018 16:57
3890 4 Обсудить

0
Далее
Общество
04.07.2018 15:38
Общество 04.07.2018 15:38
3732 8 Обсудить

0
Далее
Общество
04.07.2018 14:19
Общество 04.07.2018 14:19
6246 10 Обсудить

0
Далее
Общество
04.07.2018 13:18
Общество 04.07.2018 13:18
2112 8 Обсудить

0
Далее
Общество
04.07.2018 12:59
Общество 04.07.2018 12:59
5942 33 Обсудить

0
Далее
Общество
04.07.2018 11:58
Общество 04.07.2018 11:58
1622 9 Обсудить

0
Далее
Общество
04.07.2018 11:45
Общество 04.07.2018 11:45
1318 1 Обсудить

0
Далее
Общество
04.07.2018 09:59
Общество 04.07.2018 09:59
5669 74 Обсудить

0
Далее
Общество
04.07.2018 09:42
Общество 04.07.2018 09:42
1394 2 Обсудить

0
Далее
Общество
03.07.2018 17:50
Общество 03.07.2018 17:50
2819 4 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

18:05
Депутат Госдумы от Волгоградской области агитировал за повышение пенсионного возрастаСмотреть фотографии
17:25
Пенсионеры Волгограда просят не усложнять им жизнь компьютерными технологиямиСмотреть фотографии
16:54
Председатель Экосовета при Волгоградской облдуме возглавила экологическую комиссию Всероссийского совета местного самоуправленияСмотреть фотографии
16:50
На выборах в Волгоградскую гордуму сражаться за «Родину» готовы «фронтовики» и коммерсантыСмотреть фотографии
16:17
Депутату Звереву дали время дочитать материалы уголовного дела в СИЗО ВолгоградаСмотреть фотографии
15:31
За путешествия по миру «МегаФон» будет доплачиватьСмотреть фотографии
15:17
В Волгограде начался процесс по стрельбе и поножовщине около "Русского чая"Смотреть фотографии
15:00
В Волгоградской области объявлен режим ЧС из-за засухиСмотреть фотографии
14:22
В Волгограде готовится митинг против повышения пенсионного возраста Смотреть фотографииCмотреть видео
13:37
Из Волгограда - с зефиромСмотреть фотографии
13:24
Фанат из Англии потерял по дороге в Волгоград 100 тысяч рублейСмотреть фотографииCмотреть видео
13:14
В Волгоградской области ищут мужчину со шрамомСмотреть фотографии
12:53
Чиновника мэрии Волгограда наказали за медленную реакцию на свалки во дворахСмотреть фотографии
12:25
Житель Волгограда подделал документы на дачу умершей женщиныСмотреть фотографии
11:54
В Волгоградской области трудные подростки сыграли в футбол с командой из ФранцииСмотреть фотографии
11:11
В Волгограде подтвердили приговор организаторам 600-миллионного "обнала"Смотреть фотографии
10:57
"Управление отходами - Волгоград" штрафуют за загрязнение воздухаСмотреть фотографии
10:06
Абонементы на матчи ФК "Ротор-Волгоград" в новом сезоне стоят до 20 тысяч рублейСмотреть фотографии
09:50
Доска позора: Жители улицы Быстрова в Волгограде ждут возвращения дороги на местоСмотреть фотографииCмотреть видео
20:02
«Высота 102 ТВ»: В Волгограде коррупционный скандал в филиале МФЮА завершился посадкамиCмотреть видео
16:59
Новые предприятия Волгоградской области «стонут» по местным кадрамСмотреть фотографии
16:57
Волгоградка вышла замуж за инвалида ради квартирыСмотреть фотографии
16:47
Волгоградский академический симфонический оркестр завершит сезон на фан-фестеСмотреть фотографии
16:03
На громком процессе по делу волгоградского кикбоксера вскрылись новые обстоятельства Смотреть фотографии
15:38
В Волгограде представители туроператора "Натали Турс" ушли в глухую оборонуСмотреть фотографии
14:58
В Волгоградской области банкротят поручителя за долг «МАНа» в 229,5 млн рублейСмотреть фотографии
14:19
Похвальный лист: В Волгограде семья превратила свалку в оазис и 14 лет содержит цветник на свои деньгиСмотреть фотографии
13:18
В Волгограде вернули асфальт на опасный тротуарСмотреть фотографии
13:04
В Волгограде главу профсоюза учителей Камышина оставили за решеткойСмотреть фотографии
13:02
«Зависли» в розыске: экс-депутаты Госдумы от Волгоградской области оказались неуловимыСмотреть фотографии
Реклама
 