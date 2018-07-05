Общество 05.07.2018 17:25
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05.07.2018 17:25
Каждый месяц у собственников жилья преклонного возраста возникают проблемы с оплатой жилищно-коммунальных услуг. Как рассказал ИА «Высота 102» волгоградский пенсионер Виктор Князев, пожилым людям сложно оплачивать коммунальные платежи через терминалы Сбербанка. «Мы, старики, понимаем, что прогресс не остановить и тем, кто владеет компьютерными технологиями, проще оплачивать по интернету и через терминалы. Но мы из другого века, и нам сложно ориентироваться в виртуальном пространстве. Нам проще протянуть квитанцию и деньги кассиру. Сегодня был в отделении Сбербанка, спокойно оплатил девушке оператору все свои коммунальные платежи, но меня предупредили, что скоро оплата будет производиться только через терминалы. Ну почему нельзя сделать для нас, стариков, исключение»?
Как сообщили в Волгоградском отделении Сбербанка, никакого категорического перевода платежей «только через терминалы» не планируется. Каждый человек имеет право оплатить коммунальные услуги так, как ему это удобно. Если сотрудник офиса, «отсылает к терминалу», а вы хотите оплатить по квитанциям непосредственно оператору, следует обращаться к руководителю офиса, в котором вы обслуживаетесь, подчеркнули в учреждении.
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