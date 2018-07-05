ВТБ: на ЧМ-2018 в Волгограде болельщики потратили 64 млн рублей









ВТБ провел исследование транзакционной активности клиентов в городах-участниках чемпионата мира по футболу. Статистика показала, что наибольший рост операций по картам произошел в Сочи.

Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе банка, в ходе исследования ВТБ изучал транзакционную активность клиентов в местах, где установлены pos-терминалы банка. Траты анализировались в категориях «Бары/рестораны», «Отели», «Сувениры», и «Транспорт».

Согласно полученным данным, во время проведения группового этапа общее число операций по картам в городах-участниках чемпионата мира превысило 10 млн. Средний чек составил 1,7 тыс. рублей. Наибольший объем транзакций зафиксирован в категории «Транспорт» (14 млрд рублей). На втором месте по размеру трат – места общественного питания: здесь футбольные фанаты потратили 3,2 млрд рублей. Далее следуют отели (486 млн) и сувенирные лавки (60 млн).

Среди городов по объему трат лидирует Москва (16,2 млрд рублей). По данным ВТБ, в данном регионе только оборот в категории «Отели» вырос в 1,6 раза (до 444 млн рублей), в барах и ресторанах - в 1,3 раза (до 2,8 млрд рублей).

Вторым в списке с большим отрывом стал Екатеринбург, где во время группового этапа объем транзакций достиг 211 млн рублей. На третьем месте расположилась Казань. В этом городе за время чемпионата болельщики оставили около 146 млн рублей. В Санкт-Петербурге фанаты потратили почти 68 млн рублей, в Волгограде – 64 млн, в Калининграде – 50 млн, в Нижнем Новгороде – около 38 млн, в Самаре – 32 млн, а в Саранске – 5 млн.

В Сочи зафиксирован наибольший прирост операций по картам. В данном регионе только в категории «Отели» оборот увеличился почти в шесть раз. Общий объем операций во время группового этапа ЧМ на курорте составил 43 млн рублей.



