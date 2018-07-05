Общество

Из Волгограда - с зефиром

Общество 05.07.2018 13:37
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05.07.2018 13:37


Топ самых необычных вопросов составили сотрудники регионального агентства развития туризма и социокультурных проектов по результатам общения с иностранными туристами, которые посетили Волгоград во время матчей ЧМ-2018. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на пресс-службу администрации Волгоградской области, так, туристы из Японии с удивлением спрашивали — «Правда ли, что в России вишня цветет белым цветом?», а туристы из Китая интересовались — «Как часто в Волгограде танцует мост?». Гости из Саудовской Аравии узнавали, где найти рынок с волгоградскими фруктами и сколько стоит килограмм арбузов. А болельщики из Исландии выясняли, можно ли проехать Волгоград от начала до конца на общественном транспорте без пересадок?
Немало вопросов гости задавали и о самых известных волгоградских достопримечательностях: «Можно ли побывать внутри монумента «Родина-мать зовет?», «Разрешено ли ходить по этажам мельницы Гергардта?», «Что выше – монумент «Родина-мать зовет!» или статуя Свободы?» и другие.
Встречались нестандартные просьбы и ситуации: гость из Испании искал русские подстаканники; арабские туристы хотели арендовать в Волгограде автомобиль и доехать на нем до Сочи, а гости из Мексики увезли с собой мешок волгоградского зефира.
В период ЧМ-2018 в туристско-информационные центры Волгограда и специализированный колл-центр для иностранных болельщиков обратилось более 3,5 тысяч гостей со всего мира. В первую очередь туристов интересовала справочная информация — как добраться до стадиона «Волгоград Арена» и Фестиваля болельщиков FIFA, в каких гостиницах или хостелах есть свободные места, какие достопримечательности стоит посмотреть. 

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