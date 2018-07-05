Из Волгограда - с зефиром

Общество 05.07.2018 13:37
843 8
05.07.2018 13:37
Топ самых необычных вопросов составили сотрудники регионального агентства развития туризма и социокультурных проектов по результатам общения с иностранными туристами, которые посетили Волгоград во время матчей ЧМ-2018. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на пресс-службу администрации Волгоградской области, так, туристы из Японии с удивлением спрашивали — «Правда ли, что в России вишня цветет белым цветом?», а туристы из Китая интересовались — «Как часто в Волгограде танцует мост?». Гости из Саудовской Аравии узнавали, где найти рынок с волгоградскими фруктами и сколько стоит килограмм арбузов. А болельщики из Исландии выясняли, можно ли проехать Волгоград от начала до конца на общественном транспорте без пересадок?
Немало вопросов гости задавали и о самых известных волгоградских достопримечательностях: «Можно ли побывать внутри монумента «Родина-мать зовет?», «Разрешено ли ходить по этажам мельницы Гергардта?», «Что выше – монумент «Родина-мать зовет!» или статуя Свободы?» и другие.
Встречались нестандартные просьбы и ситуации: гость из Испании искал русские подстаканники; арабские туристы хотели арендовать в Волгограде автомобиль и доехать на нем до Сочи, а гости из Мексики увезли с собой мешок волгоградского зефира.
В период ЧМ-2018 в туристско-информационные центры Волгограда и специализированный колл-центр для иностранных болельщиков обратилось более 3,5 тысяч гостей со всего мира. В первую очередь туристов интересовала справочная информация — как добраться до стадиона «Волгоград Арена» и Фестиваля болельщиков FIFA, в каких гостиницах или хостелах есть свободные места, какие достопримечательности стоит посмотреть.
Реклама
Популярное по теме
10.06.2018 19:33
23667 0
14.06.2018 20:33
22403 2
09.06.2018 14:25
14430 11
В Волгограде профсоюзы проведут митинг против повышения пенсионного возраста05.07.2018 14:22
Фанат из Англии потерял по дороге в Волгоград 100 тысяч рублей05.07.2018 13:24
Абонементы на матчи ФК "Ротор-Волгоград" в новом сезоне стоят до 20 тысяч рублей05.07.2018 10:06
Доска позора: Жители улицы Быстрова в Волгограде ждут возвращения дороги на место05.07.2018 09:50
Волгоградка вышла замуж за инвалида ради квартиры04.07.2018 16:57
В Волгограде представители туроператора "Натали Турс" ушли в глухую оборону04.07.2018 15:38
Похвальный лист: В Волгограде семья превратила свалку в оазис и 14 лет содержит цветник на свои деньги04.07.2018 14:19
В Волгограде вернули асфальт на опасный тротуар04.07.2018 13:18
Губернатор Волгоградской области прошелся по аварийному мосту04.07.2018 12:59
В Котельниково готовится к вводу в эксплуатацию новый детский сад04.07.2018 11:58
В Волгограде хозяйка квартиры с “мертвыми душами” спаслась от 100-тысячного штрафа04.07.2018 11:45
Госжилнадзор Волгоградской области не отбил «газовую атаку»04.07.2018 09:59
«Волна» в Волгограде теперь - в виде брелока04.07.2018 09:42
В Волгоградской области капремонт будут проводить фундаментально03.07.2018 17:50
В Волгограде пенсионерка взыскала с УК компенсацию за сломанную руку03.07.2018 17:13
Реклама