В Волгограде «Почту России» оштрафовали за потерю посылки из Саратова

Общество 07.07.2018 06:22
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07.07.2018 06:22
Роскомнадзор добился наказания ФГУП «Почта России» за потерю посылки. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на решение арбитражного суда Волгоградской области, посылка была отправлена жителем Саратова еще в августе прошлого года, однако до адресата – в рабочий поселок Линево Жирновского района Волгоградской области так и не дошла. Как выяснилось, почтовое отправление благополучно покинуло территорию Саратовского магистрального сортировочного центра, однако исчезло в неизвестном направлении в Волгоградском магистральном сортировочном центре. В результате исковые требования управления федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Волгоградской области и республике Калмыкия к «Почте России» были удовлетворены – федеральное унитарное предприятие оштрафовано на 30 тысяч рублей. При этом было отмечено, что «Почта России» неоднократно привлекалась к административной ответственности за совершение аналогичных правонарушений, что подтверждается информацией из картотеки арбитражных дел. Решение суда не вступило в законную силу.
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