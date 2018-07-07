В Волгограде «Почту России» оштрафовали за потерю посылки из Саратова





Роскомнадзор добился наказания ФГУП «Почта России» за потерю посылки. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на решение арбитражного суда Волгоградской области, посылка была отправлена жителем Саратова еще в августе прошлого года, однако до адресата – в рабочий поселок Линево Жирновского района Волгоградской области так и не дошла. Как выяснилось, почтовое отправление благополучно покинуло территорию Саратовского магистрального сортировочного центра, однако исчезло в неизвестном направлении в Волгоградском магистральном сортировочном центре. В результате исковые требования управления федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Волгоградской области и республике Калмыкия к «Почте России» были удовлетворены – федеральное унитарное предприятие оштрафовано на 30 тысяч рублей. При этом было отмечено, что «Почта России» неоднократно привлекалась к административной ответственности за совершение аналогичных правонарушений, что подтверждается информацией из картотеки арбитражных дел. Решение суда не вступило в законную силу.



