В Волгоградской области ищут мужчину со шрамом

Происшествия 05.07.2018 13:14
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05.07.2018 13:14
Пропавшего 31-летнего жителя Михайловки ищут по всей Волгоградской области. Как сообщила ИА “Высота 102” старший помощник руководителя регионального управления СУ СК России Наталия Куницкая, в среду о пропаже Михаила Сергеевича Новоселова заявила его мать. По словам женщины, они работают вместе с сыном и каждое утро он заезжает за ним на машине. Когда она приехала к нему в среду утром, того дома не оказалось, а его телефон был недоступен. Про пропавшего известно, что жил он замкнуто, спиртным не злоупотреблял. По имеющимся сведениям, из дома он ушел рано утром в среду и телефон с собой брал. Возможно, с собой у него была зеленая двухместная палатка. По факту исчезновения человека проводится доследственная проверка.
Приметы пропавшего на вид 30-32 года, рост около 175 см., среднего телосложения, лицо овальное, лоб высокий, брови прямые средние, глаза серо-зеленые, нос средний, губы тонкие, уши средние, волосы русые, размер обуви 42. Особые приметы: на подбородке имеется шрам.
В день исчезновения был одет: майка желтого цвета, брюки камуфлированной расцветки.
Всех, кто знает о местонахождении пропавшего или обстоятельствах его исчезновения просят сообщить об этом по телефонам: (84463)2-20-55, 2-11-75 или "02".
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