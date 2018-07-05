Происшествия

В центре Волгограда в грузовике задымился мусор

Происшествия 05.07.2018 12:52
398 0
05.07.2018 12:52


Мусор начал тлеть в грузовике во время перевозки в Центральном районе Волгограда. Как сообщили ИА “Высота 102” очевидцы, инцидент произошел утром на Второй продольной между остановками улица Ткачева и Красные казармы. По предварительным данным, отходы начали тлеть в кузове мусоровоза. А затем куча дымящихся отходов  оказалась на проезжей части. Обстоятельства случившегося уточняются.
Фото: Юрий Ситкин и Антон Кончевский 
 

Обсудить
Поделиться
Реклама

Измерители нитратов и радиации (8442)27-06-74

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Профнастил для забора дл=2м - 450руб/шт. (8442)95-50-05

Квартира с ремонтом от застройщика в ЖК "40 домиков"!
Популярное по теме
Количество погибших в столновении в Волгограде катамарана с баржей возросло до 11 человек
12.06.2018 09:34
43532 65
Волгоградский губернатор: в результате происшествия с катамараном погибли 10 человек и один числится пропавшим без вести
12.06.2018 03:10
22386 0
В Волгограде врезавшимся в баржу катамараном управлял «капитан» с криминальным прошлым
12.06.2018 01:51
13252 0
Происшествия
05.07.2018 13:14
Происшествия 05.07.2018 13:14
1308 2 Обсудить

0
Далее
Происшествия
04.07.2018 09:07
Происшествия 04.07.2018 09:07
7171 8 Обсудить

0
Далее
Происшествия
04.07.2018 09:02
Происшествия 04.07.2018 09:02
3347 4 Обсудить

0
Далее
Происшествия
03.07.2018 14:37
Происшествия 03.07.2018 14:37
3038 3 Обсудить

0
Далее
Происшествия
02.07.2018 21:23
Происшествия 02.07.2018 21:23
10813 0 Обсудить

0
Далее
Происшествия
30.06.2018 14:01
Происшествия 30.06.2018 14:01
4296 0 Обсудить

0
Далее
Происшествия
29.06.2018 16:50
Происшествия 29.06.2018 16:50
3890 1 Обсудить

0
Далее
Происшествия
29.06.2018 14:39
Происшествия 29.06.2018 14:39
3754 4 Обсудить

0
Далее
Происшествия
28.06.2018 08:38
Происшествия 28.06.2018 08:38
5128 17 Обсудить

0
Далее
Происшествия
27.06.2018 15:02
Происшествия 27.06.2018 15:02
4197 5 Обсудить

0
Далее
Происшествия
27.06.2018 11:25
Происшествия 27.06.2018 11:25
4349 5 Обсудить

0
Далее
Происшествия
26.06.2018 11:14
Происшествия 26.06.2018 11:14
5177 5 Обсудить

0
Далее
Происшествия
26.06.2018 10:00
Происшествия 26.06.2018 10:00
1992 7 Обсудить

0
Далее
Происшествия
25.06.2018 18:43
Происшествия 25.06.2018 18:43
3441 3 Обсудить

0
Далее
Происшествия
25.06.2018 15:59
Происшествия 25.06.2018 15:59
2376 6 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

15:31
За путешествия по миру «МегаФон» будет доплачиватьСмотреть фотографии
15:17
В Волгограде начался процесс по стрельбе и поножовщине около "Русского чая"Смотреть фотографии
15:00
В Волгоградской области объявлен режим ЧС из-за засухиСмотреть фотографии
14:22
В Волгограде профсоюзы проведут митинг против повышения пенсионного возраста Смотреть фотографииCмотреть видео
13:37
Из Волгограда - с зефиромСмотреть фотографии
13:24
Фанат из Англии потерял по дороге в Волгоград 100 тысяч рублейСмотреть фотографииCмотреть видео
13:14
В Волгоградской области ищут мужчину со шрамомСмотреть фотографии
12:53
Чиновника мэрии Волгограда наказали за медленную реакцию на свалки во дворахСмотреть фотографии
12:52
В центре Волгограда в грузовике задымился мусорСмотреть фотографии
12:25
Житель Волгограда подделал документы на дачу умершей женщиныСмотреть фотографии
11:54
В Волгоградской области трудные подростки сыграли в футбол с командой из ФранцииСмотреть фотографии
11:11
В Волгограде подтвердили приговор организаторам 600-миллионного "обнала"Смотреть фотографии
10:57
"Управление отходами - Волгоград" штрафуют за загрязнение воздухаСмотреть фотографии
10:06
Абонементы на матчи ФК "Ротор-Волгоград" в новом сезоне стоят до 20 тысяч рублейСмотреть фотографии
09:50
Доска позора: Жители улицы Быстрова в Волгограде ждут возвращения дороги на местоСмотреть фотографииCмотреть видео
20:02
«Высота 102 ТВ»: В Волгограде коррупционный скандал в филиале МФЮА завершился посадкамиCмотреть видео
16:59
Новые предприятия Волгоградской области «стонут» по местным кадрамСмотреть фотографии
16:57
Волгоградка вышла замуж за инвалида ради квартирыСмотреть фотографии
16:47
Волгоградский академический симфонический оркестр завершит сезон на фан-фестеСмотреть фотографии
16:03
На громком процессе по делу волгоградского кикбоксера вскрылись новые обстоятельства Смотреть фотографии
15:38
В Волгограде представители туроператора "Натали Турс" ушли в глухую оборонуСмотреть фотографии
14:58
В Волгоградской области банкротят поручителя за долг «МАНа» в 229,5 млн рублейСмотреть фотографии
14:19
Похвальный лист: В Волгограде семья превратила свалку в оазис и 14 лет содержит цветник на свои деньгиСмотреть фотографии
13:18
В Волгограде вернули асфальт на опасный тротуарСмотреть фотографии
13:04
В Волгограде главу профсоюза учителей Камышина оставили за решеткойСмотреть фотографии
13:02
«Зависли» в розыске: экс-депутаты Госдумы от Волгоградской области оказались неуловимыСмотреть фотографии
12:59
Губернатор Волгоградской области прошелся по аварийному мостуСмотреть фотографии
12:37
В Волгограде признали незаконными 5000 агиток кандидата из Санкт-ПетербургаСмотреть фотографии
12:35
Сотрудники ЧОПа из Волгограда работали без договоров и зарплатыСмотреть фотографии
11:58
В Котельниково готовится к вводу в эксплуатацию новый детский садСмотреть фотографии
Реклама
 