В центре Волгограда в грузовике задымился мусор

Происшествия 05.07.2018 12:52
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05.07.2018 12:52
Мусор начал тлеть в грузовике во время перевозки в Центральном районе Волгограда. Как сообщили ИА “Высота 102” очевидцы, инцидент произошел утром на Второй продольной между остановками улица Ткачева и Красные казармы. По предварительным данным, отходы начали тлеть в кузове мусоровоза. А затем куча дымящихся отходов оказалась на проезжей части. Обстоятельства случившегося уточняются.
Фото: Юрий Ситкин и Антон Кончевский
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