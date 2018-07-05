Житель Волгограда подделал документы на дачу умершей женщины









Волгоградец пытался через суд оформить собственность умершей женщины на своего приятеля по фиктивным документам. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник руководителя СУ СКР по региону Наталия Куницкая, мужчина решил нарушить закон после того, как к нему обратился приятель с просьбой помочь ему оформить в собственность заброшенный земельный участок, расположенный на территории садоводческого общества в Светлоярском районе. Он написал расписку от имени бывшей владелицы о продаже земельного участка, изготовил поддельную выписку из протокола общего собрания СНТ, включив в состав членов садоводческого общества своего приятеля, как нового владельца дачи. Далее он обратился в суд с иском о признании права собственности на землю на основании фиктивных документов. В ходе расследования выяснилось, что владелица дачи умерла в 2004 году, тогда как в деле фигурировали документы, которые она якобы подписала спустя год после своей смерти - в 2005-м. Отметим, что мужчина помогал приятелю не бескорыстно: за свои услуги он попросил 20 тысяч рублей. Теперь за фальсификацию доказательств по гражданскому делу он ответит в суде.

Фото Светлоярского районного суда