Фанат из Англии потерял по дороге в Волгоград 100 тысяч рублей









Тейлор ехал на игру из Минеральных Вод - именно там он заключил договор на аренду автомобиля марки «Renault». Ранее ИА «Высота 102» рассказывало о пребывании болельщика из Англии в волгоградской больнице СМП №25, а также о том, как журналисты помогли невезучему гостю, который оказался учителем истории, побывать на Мамаевом кургане, в музее - панораме «Сталинградская битва», увидеть Волгу и даже получить на память паспорт болельщика. Кристиан Тейлор получил массу впечатлений, побывав в местах связанных с историей сражения за Сталинград и обещал рассказать обо всем, что видел, своим ученикам. Сейчас Кристиан Тейлор находится в Гонконге, где в последнее время работает. Сегодня он поделился с ИА «Высота 102», что постепенно залечивает травмы и приходит в себя после приключений в России. Тейлор также передал привет всем добрым людям в Волгограде, которые ему помогали.



