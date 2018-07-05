Фанат из Англии потерял по дороге в Волгоград 100 тысяч рублей

Общество 05.07.2018 13:24
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05.07.2018 13:24
Заплатить штраф в 100 тысяч рублей за разбитую по дороге в Волгоград арендованную машину пришлось английскому болельщику Кристиану Тейлору. Как сообщает ИА «Высота 102», деньги были сняты со счета иностранца еще до его выписки из волгоградской больницы скорой медицинской помощи №25. ДТП в Светлоярском районе произошло 18 июня - в день, когда на «Волгоград Арене» состоялся матч между сборными Англии и Туниса.
Тейлор ехал на игру из Минеральных Вод - именно там он заключил договор на аренду автомобиля марки «Renault». Ранее ИА «Высота 102» рассказывало о пребывании болельщика из Англии в волгоградской больнице СМП №25, а также о том, как журналисты помогли невезучему гостю, который оказался учителем истории, побывать на Мамаевом кургане, в музее - панораме «Сталинградская битва», увидеть Волгу и даже получить на память паспорт болельщика. Кристиан Тейлор получил массу впечатлений, побывав в местах связанных с историей сражения за Сталинград и обещал рассказать обо всем, что видел, своим ученикам. Сейчас Кристиан Тейлор находится в Гонконге, где в последнее время работает. Сегодня он поделился с ИА «Высота 102», что постепенно залечивает травмы и приходит в себя после приключений в России. Тейлор также передал привет всем добрым людям в Волгограде, которые ему помогали.
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