Спорт

В Волгоградской области трудные подростки сыграли в футбол с командой из Франции

Спорт 05.07.2018 11:54
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05.07.2018 11:54


В Камышинской воспитательной колонии УФСИН России по Волгоградской области прошел дружеский матч с футбольной командой из Франции "Sport et Foi". Как сообщили ИА «Высота 102» в УФСИН России по Волгоградской области, встреча состоялась за пределами исправительного учреждения на одном из стадионов Камышина. «Воспитанники изо всех сил старались не уступать французским игрокам. Хочется отметить, что футбольные состязания в учреждении проводятся регулярно. Ребята из воспитательной колонии не раз становились победителями футбольных матчей в играх с командами спортивных школ города Камышина», - сообщила руководитель пресс-службы регионального УФСИН Татьяна Подскребалина. Во втором периоде матча играли смешанные команды: камышинские воспитанники отлично сыграли в тандеме с французскими футболистами. Это позволило им освоить новые навыки играть в команде и понимать своего партнера, даже если разговариваешь с ним на разных языках. В завершение матча команды обменялись рукопожатиями и поблагодарили друг друга за хорошую игру.
За футбольным сражением следили и болели не только сотрудники учреждения, но и родственники воспитанников, приехавшие на свидание к своим детям.
Команда футболистов из Парижа посетила Волгоградскую область впервые. Французские спортсмены провели в регионе несколько спортивно-воспитательных мероприятий для юных воспитанников детско-юношеских спортивных школ и детских оздоровительных лагерей. Организаторы встреч – представители футбольной школы «FS ZION» города Волгограда, а также волонтеры спортивного движения «Дороже золота».

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