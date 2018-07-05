







Начальник инспекционного отдела администрации Волгограда привлечен к административной ответственности за нарушение порядка рассмотрения обращений граждан, жалующихся на свалки во дворах домов. Об этом ИА "Высота 102" сообщила старший помощник прокурора Волгоградского межрайонного природоохранного прокурора Светлана Чайковская. Установлено, что в адрес администрации Волгограда поступило 4 обращения жителя Советского района по факту ненадлежащего состояния дворовых территорий. Чиновник должен был в течение 7 дней направить эти обращения для разрешения по существу и принятия мер, но сроки затянул. Это стало причиной для возбуждения административного производства по ст. 5.59 КоАП РФ (Нарушение порядка рассмотрения обращений граждан). Решением суда ему назначен штраф в сумме 5000 рублей. В стадии рассмотрения находится представление прокурора, которое было направлено в адрес администрации Волгограда, так как орган местного самоуправления не принял мер к ликвидации свалок по причине отсутствия денежных средств в городском бюджете.



