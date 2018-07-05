



Вступил в силу приговор в отношении волжан Михаила Плужникова, Андрея Степаненко и Ивана Мокшина - организаторов "финансовой прачечной", через которую было обналичено около 600 миллионов рублей. Как сообщила ИА “Высота 102” старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, сегодня Волгоградский областной суд оставил без изменения наказания, назначенные судом города Волжского. Так, Плужникову предстоит провести в колонии общего режима 7 лет и выплатить штраф в 800 тысяч рублей, Степаненко приговорен к 5 годам лишения свободы и полумиллионному штрафу, Мокшин получил 4 года колонии и штраф в 400 тысяч рублей.