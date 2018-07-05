Расследования

В Волгограде подтвердили приговор организаторам 600-миллионного "обнала"

Расследования 05.07.2018 11:11
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05.07.2018 11:11


Вступил в силу приговор в отношении волжан Михаила Плужникова, Андрея Степаненко и Ивана Мокшина - организаторов "финансовой  прачечной", через которую было обналичено около 600 миллионов рублей. Как сообщила ИА “Высота 102” старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, сегодня Волгоградский областной суд оставил без изменения наказания, назначенные судом города Волжского. Так, Плужникову предстоит провести в колонии общего режима 7 лет и выплатить штраф в 800 тысяч рублей, Степаненко приговорен к 5 годам лишения свободы и полумиллионному штрафу, Мокшин получил 4 года колонии и штраф в 400 тысяч рублей. 
Напомним, как ранее сообщало информагентство, группа теневых финансистов действовала с марта 2009 по декабрь 2015 года. За свои услуги по обналу они брали с коммерсантов “комиссию” в 1%. Полученные деньги махинаторы проводили через банковские счета сети фиктивных предприятий. 
Уголовное дело расследовали сотрудники ГСУ ГУ МВД России по Волгоградской области. Оперативное сопровождение осуществлялось силами УЭБ и ПК регионального главка МВД.

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