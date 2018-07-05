Экология

"Управление отходами - Волгоград" оштрафовали за загрязнение воздуха

Экология 05.07.2018 10:57
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05.07.2018 10:57



Штрафные санкции наложены на ООО "Управление отходами - Волгоград" за несоблюдение экологических требований при осуществлении градостроительной деятельности и эксплуатации предприятий, сооружений или иных объектов. Как сообщили ИА "Высота 102" в управлении Росприроднадзора по Волгоградской области, штрафы в сумме 22 тысячи рублей наложены по результатам рассмотрения постановлений, возбужденных по ст. 8.1 КоАП РФ. Уточняется, что материалы в Росприроднадзор поступили из прокуратуры Кировского района в отношении юридического и должностного лица ООО "Управление отходами – Волгоград" по факту проведения инвентаризации источников выбросов вредных (загрязняющих) веществ выбрасываемых в атмосферный воздух при эксплуатации поста сварки и резки металлов.

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