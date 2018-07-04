Смотрите сегодня в программе: посадками завершился коррупционный скандал в волгоградском филиале московского ВУЗа. А кадры где?: промышленность Волгоградской области испытывает острую потребность в квалифицированных специалистах. Озеро Эльтон может в скором времени попасть в список биосферных резерватов ЮНЕСКО. Привет «Концессиям водоснабжения»: исполнения обещаний восстановить новую дорогу ждут жители улицы Быстрова в Кировском районе Волгограда. Скрылись с глаз: сотрудники волгоградского офиса «Натали Турс» не дали ответов на вопросы об аннулировании туров.







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