Аналитика

«Высота 102 ТВ»: В Волгограде коррупционный скандал в филиале МФЮА завершился посадками

Аналитика 04.07.2018 20:02
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04.07.2018 20:02

Смотрите сегодня в программе: посадками завершился коррупционный скандал в волгоградском филиале московского ВУЗа. А кадры где?: промышленность Волгоградской области испытывает острую потребность в квалифицированных специалистах. Озеро Эльтон может в скором времени попасть в список биосферных резерватов ЮНЕСКО. Привет «Концессиям водоснабжения»: исполнения обещаний восстановить новую дорогу ждут жители улицы Быстрова в Кировском районе Волгограда. Скрылись с глаз: сотрудники волгоградского офиса «Натали Турс» не дали ответов на вопросы об аннулировании туров.


Информационные выпуски ИА «Высота 102» выходят в эфире волгоградского городского канала «МТВ» ежедневно, кроме выходных в 19:00 и 20:10.

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