Волгоградка вышла замуж за инвалида ради квартиры

Волгоградский областной суд признал недействительным брак между овдовевшей волгоградкой и инвалидом. Как сообщили ИА “Высота 102” в пресс-службе судебной инстанции, такой иск подал прокурор Краснооктябрьского района. Проведенная надзорным ведомством проверка показала, что в декабре 2016 года женщина вышла замуж за инвалида 3 группы, который через два месяца умер. Выяснилось, что волгоградка вступила в брак ради квартиры супруга. После его смерти она попыталась получить жилплощадь мужа. Однако этому воспротивились родственники умершего. Оказалось, что “жена” не только не знакома с родственниками мужа, но даже не знала дату рождения супруга. С мужчиной она не жила ни до свадьбы, ни после нее. Тратиться на похороны усопшего волгоградка также не собиралась.

В суде женщина заявила, что с мужем познакомилась в интернете. А вскоре после встречи они решили зарегистрировать брак. По её словам, мужчина собирался продать свою квартиру, и вместе с ней купить новое жилье.

Родственники умершего, который нередко злоупотреблял спиртными напитками, рассказали что, свое скоропалительное решение о женитьбе мужчина объяснил “принципами” его избранницы. По его словам выходило, что она не может жить с мужчиной, пока не выйдет за него замуж.

Ранее Краснооктябрьский районный суда признал этот брак недействительным. После того, как областной суд пришел к тем же выводам, решение вступило в законную силу.



