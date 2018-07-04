Экономика

Новые предприятия Волгоградской области «стонут» по местным кадрам

Экономика 04.07.2018 16:59
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04.07.2018 16:59


Учебные заведения Волгоградской области не в силах удовлетворить кадровые потребности производственных площадок. На системную проблему депутатам областной думы на парламентском часе, посвященном ситуации с занятостью населения региона, посетовал вице-губернатор, председатель комитета промышленности и торговли Роман Беков, сообщает ИА «Высота 102». За последние несколько лет ситуация стала меняться к лучшему, но предприятия по-прежнему с трудом находят квалифицированных сотрудников. По словам чиновника, в регионе появляется все больше новых профессий, обучение которым в местных ссузах и вузах не ведется. «В корне нужно перестраивать наши учебные заведения», - строго заметил господин Беков.  Региону сегодня требуются специалисты в сферах мехатроники, робототехники, адаптивных технологий и др.
В настоящее время в Волгоградской области реализуется 42 инвестпроекта в сфере промышленности. Профильный региональный комитет провел мониторинг среди предприятий-новичков и оценил их потребность в кадрах. Так, для горно-обогатительного комбината «Еврохим» в Котельниковском районе специалистов  готовят,  по словам Бекова, в Москве и Санкт-Петербурге. «И такая ситуация по многим предприятиям», - констатировал вице-губернатор. Такие проблемы характерны также для алюминиевого завода, на котором  через месяц планируется открыть производство анодных блоков  и создать 300 рабочих мест и для других производств. 
Один из способов решения кадрового дефицита, который наблюдается в промышленном секторе, – увеличение целевого приема в учебные заведения. Однако пока региону похвастаться нечем. Так, в настоящее время в ВГТУ обучается 176 целевиков, из которых только 14 – по соглашению с крупными промышленными  предприятиями. По словам председателя комитета промышленности, этот показатель совершенно неудовлетворительный. «Это вообще ничто, абсолютно. Их (целевиков, прим ред.) должно быть 3-5 тысяч. Мы будем работать в этом направлении, более плотно сотрудничать с вузами и ссузами и решать эту проблему», - заявил Беков. Еще одна сложность заключается в низком уровне материально-технической базы учебных заведений. «Те станки, которые есть на предприятиях, гораздо лучше, чем в наших техникумах», - с грустью заключил Роман Беков.
Справка. С 2018 по 2024 года предприятиям Волгоградской области потребуется порядка 77 тысяч новых квалифицированных кадров, большинство из которых должны иметь среднеспециальное образование, и только 14% - с дипломом об окончании вуза. Наибольшую потребность будут испытывать предприятия, занятые в обрабатывающих производствах,  оптовой и розничной торговле, ремонте автомобильной техники и сельском хозяйстве. Потребность специалистов с высшим образованием в ближайшие годы будут испытывать, в первую очередь, учреждения здравоохранения.
В настоящее время в центрах занятости региона открыто 33 тысячи вакансий, из которых 4,5 тысячи приходится на промышленность. Половина всех вакансий состредоточена в Волгограде. 180 предприятий  города-героя ищут 2000 сотрудников. На учете в центрах занятости стоят 3,6 тысячи человек.

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