Общество 04.07.2018 15:38
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04.07.2018 15:38
Ретироваться в подсобное помещение сегодня поспешили при виде съемочной группы "Высоты 102" немногочисленные сотрудники центрального офиса "Натали Турс" в Волгограде. Наплыва клиентов, несмотря на тревожные новости о проблемах крупнейшего российского туроператора, в офисе на ул. Кубанская, 17 не наблюдается. Съемочная группа застала здесь только двоих сотрудниц. Одна из девушек сразу покинула помещение при виде видеокамеры, вторая сделала то же самое через несколько минут после непродолжительного разговора. Перед тем, как спрятаться в подсобке, сотрудница рассказала в принципе то, что и так было известно из федеральных новостей - туроператор аннулирует все туры с 4 июля по 30 сентября включительно.
Ответить на вопрос о том, сколько туристов из Волгоградской области попадают под это решение, девушка не смогла, пояснив, что его надо задавать руководителю. Однако рассказать, как зовут руководителя офиса и как с ним связаться, девушка отказалась, поспешив спрятаться в подсобном помещении. Далее съемочная группа "Высоты 102" общалась с сотрудницами волгоградского офиса "Натали Турс" через стену - девушки отказались выйти из своего убежища даже после того, как была остановлена видеосъемка. Чем вызвано такое поведение представителей "Натали Турс" в Волгограде, остается только догадываться. Надеемся, что с клиентами они ведут себя более дружелюбно.
Старейший в России туроператор "Натали Турс" был основан в 1992 году. Компания отправляет туристов по 55 направлениям. В пятницу, 29 июня, туроператор сообщил агентствам об отмене с 30 июня чартерных программ в Испанию, Италию, Грецию и Турцию, мотивируя это тем, что нужно снизить издержки от летающих недозагруженными из-за падения спроса чартерных рейсов. В понедельник стало известно, что отельеры отказываются размещать клиентов туроператора в Испании, Италии, Турции, на Кипре и других странах в связи с тем, что "Натали Турс" не перевела им деньги за этих туристов. Сегодня гендиректор компании Владимир Воробьев официально объявил, что компания пока не может отправлять туристов за рубеж и вынуждена аннулировать путевки.
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