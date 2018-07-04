В Волгограде главу профсоюза учителей Камышина оставили за решеткой

Расследования 04.07.2018 13:04
854 0
04.07.2018 13:04
Вступил в силу приговор за мошенничество, вынесенный председателю Камышинской городской организации профсоюза работников народного образования и науки Валерию Радченко. Как сообщили ИА “Высота 102” в пресс-службе Волгоградского областного суда, судебная инстанция подтвердила наказание, назначенное Камышинским городским судом. Радченко предстоит провести в колонии общего режима три с половиной года.
Как рассказала информагентству старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, было установлено, что в январе 2016 года к Радченко обратилась 53-летняя учительница русского языка и литературы одной из школ города. Она попросила помочь ей улучшить жилищные условия. В то же время у Радченко не было возможности ей помочь. Но он, тем не менее, предложил педагогу написать заявление на свое имя и предоставить некоторые документы. Вскоре он сообщил женщине, что служебное жилье ей дадут, правда, для ускорения процедуры нужно заплатить 30 тысяч рублей. Деньги, по его словам, предназначались для оплаты долгов за коммунальные услуги, оставшиеся от прошлых жильцов. 30 тысяч педагог отдала, правда, новую квартиру не получила.
В том же году Радченко обманул еще шестерых учителей из Камышина. Им он предлагал помочь получить и приватизировать служебное жилье, оформить путевки в детский оздоровительный лагерь или санаторий. Стоимость услуг варьировалась от 6 до 115 тысяч. Когда Камышинский районныйсуд вынес приговор, Радченко счел его слишком суровым и попытался добиться смягчения наказания.
Реклама
Популярное по теме
12.06.2018 12:22
89431 0
12.06.2018 15:00
27099 0
12.06.2018 12:32
25527 96
Сотрудники ЧОПа из Волгограда работали без договоров и зарплаты04.07.2018 12:35
Расследования 04.07.2018 12:35
680 6 Обсудить
В Волгоградской области предприниматель больше года не платил своим сотрудникам03.07.2018 15:30
Расследования 03.07.2018 15:30
3021 0 Обсудить
В Волгограде передали в суд дело о заказном убийстве бизнесмена Сергея Брудного03.07.2018 15:29
Расследования 03.07.2018 15:29
8102 7 Обсудить
В суде Волгограда брат убитой девушки потребовал с расчленителя из Волжского 2 миллиона рублей03.07.2018 13:41
Расследования 03.07.2018 13:41
2003 1 Обсудить
Экс-председатель думы Краснослободска Волгоградской области "приземлился" в колонии на 2 года03.07.2018 09:52
Расследования 03.07.2018 09:52
5843 8 Обсудить
В Волгоградской области лихач на "Газели" наказан за экстренную остановку поезда02.07.2018 11:33
Расследования 02.07.2018 11:33
2965 4 Обсудить
В Волгограде рецидивиста отправили в колонию строгого режима за кражу шампуня01.07.2018 14:50
Расследования 01.07.2018 14:50
2797 0 Обсудить
В Волгоградской области любителя мартини осудили за серию краж30.06.2018 11:11
Расследования 30.06.2018 11:11
2926 0 Обсудить
В Волгограде 90-летнему ветерану вернули отнятую мошенниками квартиру27.06.2018 16:23
Расследования 27.06.2018 16:23
6419 2 Обсудить
Адвокат расчленителя из Волгоградской области настаивает на отправке подсудимого в Москву26.06.2018 13:24
Расследования 26.06.2018 13:24
5724 2 Обсудить
В Волгограде квартирный мошенник получил 50 месяцев колонии за отъем элитной квартиры25.06.2018 16:16
Расследования 25.06.2018 16:16
3683 1 Обсудить
Житель Волгоградской области заплатит 160 тысяч рублей за выкуренную у леса сигарету23.06.2018 18:54
Расследования 23.06.2018 18:54
2370 0 Обсудить
В дело о «подмене» на поле «Волгоград Арена» вмешались правоохранители22.06.2018 19:30
Расследования 22.06.2018 19:30
6958 3 Обсудить
В Волгограде осудили банду расхитителей ЖКХ21.06.2018 17:19
Расследования 21.06.2018 17:19
4851 19 Обсудить
В Волгограде пластический хирург приговорен к 3 годам колонии за смерть пациентки21.06.2018 16:05
Расследования 21.06.2018 16:05
5244 19 Обсудить
Реклама