Расследования

В Волгограде главу профсоюза учителей Камышина оставили за решеткой

Расследования 04.07.2018 13:04
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04.07.2018 13:04


Вступил в силу приговор за мошенничество, вынесенный председателю Камышинской городской организации профсоюза работников народного образования и науки Валерию Радченко. Как сообщили ИА “Высота 102” в пресс-службе Волгоградского областного суда, судебная инстанция подтвердила наказание, назначенное Камышинским городским судом. Радченко предстоит провести в колонии общего режима три с половиной года.  
Как рассказала информагентству старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, было установлено, что в январе 2016 года к Радченко обратилась 53-летняя учительница русского языка и литературы одной из школ города. Она попросила помочь ей улучшить жилищные условия. В то же время  у Радченко не было возможности ей помочь. Но он, тем не менее, предложил педагогу написать заявление на свое имя и предоставить некоторые документы. Вскоре он сообщил женщине, что  служебное жилье ей дадут, правда,  для ускорения процедуры нужно заплатить 30 тысяч рублей. Деньги, по его словам, предназначались для оплаты долгов за коммунальные услуги,  оставшиеся от прошлых жильцов. 30 тысяч педагог отдала, правда, новую квартиру не получила.
В том же году Радченко обманул еще шестерых учителей из Камышина. Им он предлагал помочь получить и приватизировать служебное жилье, оформить путевки в детский оздоровительный лагерь или санаторий. Стоимость услуг варьировалась от 6 до 115 тысяч. Когда Камышинский районныйсуд вынес приговор, Радченко счел его слишком суровым и попытался добиться смягчения наказания.  

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