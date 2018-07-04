Экономика 04.07.2018 14:58
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04.07.2018 14:58
Процедура наблюдения введена в отношении АО "Торговый дом "Универсам" в Волжском, выступившим поручителем по кредиту, который Сбербанк в июле 2015 года выдал ООО "МАН" (сейчас - ООО "Гермес Ритейл"). Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на решение арбитражного суда Волгоградской области, Сбербанк заключил с ООО "МАН" договор об открытии невозобновляемой кредитной линии на сумму 543 миллиона рублей до 18 декабря 2017 года под переменную процентную ставку 13,17-14,27% годовых. В обеспечение своевременного и полного исполнения заемщиком обязательств по кредитному договору были заключены договоры ипотеки и поручительства, в том числе с АО "Торговый дом "Универсам", который находится по адресу: г. Волжский, ул. Мира, 42а. С ноября 2017 года заемщик полностью прекратил производить платежи по кредиту. В результате возник долг в сумме более 119,5 миллиона рублей, из которых свыше 4 миллионов - просроченная задолженность по процентам, 220,8 миллиона - просроченная ссудная задолженность, более 4,5 миллиона - неустойки.
Согласно материалам дела, установлено, что нежилые помещения площадью 3 092,1 кв.м. и 1 455 кв.м., расположенные на ул. Мира, 42а, числятся за должником, следовательно, он располагает достаточным количеством имущества для погашения расходов по делу о банкротстве. Также, согласно договору, поручитель отвечает перед банком солидарно с заемщиком за исполнение обязательств по
кредитному договору.
Судом назначен временный управляющий, которому поручено представить анализ финансово-хозяйственной деятельности должника до начала октября текущего года.
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