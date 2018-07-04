Борьба с коррупцией 04.07.2018 13:02
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04.07.2018 13:02
Николай Паршин и Олег Михеев - бывшие депутаты Госдумы от Волгоградской области, обвиняемые в уголовных преступлениях и объявленные в федеральный розыск больше года назад, по-прежнему значатся среди лиц, разыскиваемых полицией. Соответствующая информация содержится на сайте ГУ МВД России по Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102», последней датой появления Олега Михеева в виртуальном пространстве - на его личном официальном сайте - является 2 февраля текущего года. В тот день бывший лидер регионального отделения партии «Справедливая Россия» был озабочен проблемой госинвестиций в производство и высказался по этому поводу. Другие злободневные темы он не поднимает уже полгода. А с образом Николая Паршина до сих пор не могут расстаться товарищи. Паршин, снятый с должности первого секретаря еще год назад, - сегодня чуть ли не центральная фигура рубрики «Лица партии» на официальном сайте обкома КПРФ. Фото беглого коммуниста соседствует с фотографиями действующих депутатов облдумы и Госдумы.
Николай Паршин обвиняется в крупном мошенничестве - афере с продажей при помощи подельников здания сельской школы за 25 миллионов рублей, а Олег Михеев - в покушении на особо крупное мошенничество. По версии следствия, Михеев пытался при помощи фиктивных финансовых документов похитить 2,1 млрд рублей у Промсвязьбанка. Второй эпизод касается сомнительного, с точки зрения следствия, получения Михеевым контроля над Волгоградским моторостроительным заводом.
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