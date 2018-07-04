Расследования

На громком процессе по делу волгоградского кикбоксера вскрылись новые обстоятельства

Расследования 04.07.2018 16:03
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04.07.2018 16:03


Новым поворотом  ознаменовалось очередное судебное заседание по громкому делу волгоградского кикбоксера Владимира Поташкина и его друзей, которое рассматривается в Дзержинском районном суде Волгограда. Как сообщили ИА «Высота 102» родственники участников процесса, эффект сенсации произвели показания свидетеля обвинения – фермера Юрия Костенко, который поведал о его отношениях с Сергеем Родионовым, проходящим по данному делу в качестве потерпевшего. Так, по словам Юрия Костенко, к Сергею Родионову он обратился за помощью в решении вопроса с другим фермером, который не хотел освобождать паи, отданные Костенко селянами. За мзду Сергей Родионов, по словам фермера, должен был обеспечить охрану полей Костенко от посягательств другого предпринимателя и избавить Костенко от угроз своего «соперника». При том, что обращение в полицию эффекта не дало. «Мне сказали – «нет тела, нет дела», вот и пришлось решать вопросы другим путем», - пояснил свидетель обвинения на судебном заседании. «Услуги» Сергея Родионова обошлись Юрию Костенко, по его словам, в 20 (!) миллионов рублей. Эту сумму он частями передал Родионову в течение двух лет. При этом потерпевший говорил фермеру, что деньги он передает для Владимира Поташкина и, мол, в случае невыполнения денежных обязательств, «ему переломают ноги». Однако свидетель  подтвердил, что лишь однажды видел Владимира Поташкина и его друга Сергея Янина, однако те никогда не высказывали ему никаких угроз и никогда не требовали от него денег. А денежные расписки с обязательством заплатить деньги фермер  писал именно Родионову. Показания свидетеля обвинения шокировали присутствующих в зале. Особенно, когда прозвучала цифра в 20 миллионов рублей. Юрия Костенко спросили, почему он ранее не озвучивал данные факты  в ходе следствия? На что он ответил, что «его об этом не спрашивали». Владимир Поташкин выразил недоумение – ему и его товарищу выдвинули обвинение в вымогательстве, но не является ли вымогателем потерпевший Сергей Родионов? Ведь, если верить показаниям свидетеля, именно Родионов выманил у Юрия Костенко 20 миллионов рублей. При этом фермер признал, что, по сути, он так и не разрешил противоречия, возникшие у него с другим предпринимателем, в частности, тот по-прежнему испытывал трудности с работой на земле, которую ему сдали в аренду пайщики. И лишь совсем недавно, около месяца назад, пояснил свидетель, он самостоятельно нашел общий язык со своим конкурентом.
Родственники подсудимых считают, что и статус Сергея Родионова как потерпевшего, и обвинения в адрес Владимира Поташкина, Сергея Янина и Дмитрия Исмаилова в вымогательстве после показаний Юрия Костенко теперь должны быть подвергнуты  сомнению. «Получается, что вымогатель – совсем другой человек, а не те, кто сидит на скамье подсудимых», - предположили собеседники информагентства.
Напомним, Владимир Поташкин, Сергей Янин и Дмитрий Исмаилов не признают обвинений в вымогательстве и хулиганстве. 
 

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