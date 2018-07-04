В Котельниково готовится к вводу в эксплуатацию новый детский сад

Общество 04.07.2018 11:58
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04.07.2018 11:58
Компания «ЕвроХим-ВолгаКалий» завершает в Котельниковском районе Волгоградской области строительство детского сада №1. Чуть больше года назад в жилом районе «Дубовая роща» был заложен первый камень в основание нового дошкольного учреждения, и уже сегодня объект практически готов к сдаче в эксплуатацию.
Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе компании, в помещениях и на территории нового сада с комфортом разместятся пять групп по 20 малышей в каждой. Каждая группа получит в свое распоряжение игровую комнату, оборудованную мебелью для соответствующей возрастной категории детей. Отдельная спальная комната с удобными кроватками предназначена для дневного отдыха. Детский сад располагает двумя большими залами, в одном из которых будут проходить спортивные занятия и подвижные игры, во втором - занятия музыкой и хореографией. Предусмотрены специальные помещения для кружковых занятий, кабинет логопеда, комната психологической разгрузки. Для маломобильных групп детей устроены пандусы, а для подъема на второй этаж – просторный лифт.
Все комнаты, в том числе санузел и буфетная с посудомоечной машиной оформлены в яркие и веселые цвета. Благоустроенная территория с яркими современными игровыми комплексами и беседками позволит малышам весело и с пользой проводить время на свежем воздухе. Для прогулок детей старших групп в холодное время года предусмотрены специальные лоджии, выход на которые устроен непосредственно из игровых комнат.
«Завершение строительства детского сада для маленьких котельниковцев - радостный и в то же время очень ответственный момент. Обеспечению безопасности малышей в детском дошкольном учреждении уделено самое пристальное внимание. Устроена система контроля управления доступом, система видеонаблюдения, противопожарная сигнализация и система оповещения. Объект полностью соответствует современным стандартам безопасности», - отметили в компании. - Сегодня в детском саду не хватает только одного – детских голосов. Но уже в скором времени, после передачи объекта в муниципальную собственность, первые малыши переступят порог нового детского сада, который станет им вторым домом».
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