В Волгограде экс-директор филиала МФЮА получила 6 лет колонии за взятки от студентов

Борьба с коррупцией 04.07.2018 11:39
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04.07.2018 11:39
К шести годам колонии общего режима приговорил Центральный районный суд бывшего директора филиала “Московского финансово-юридического” университета Оксану Коломок. Как сообщила ИА “Высота 102” старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, женщину признали виновной в 72 эпизодах коммерческого подкупа в составе организованной группы и 17 эпизодах мелкого коммерческого подкупа.
В 2014-2016 годах Коломок, вместе с и.о. декана, двумя методистами и специалистом деканата наладила “торговлю” зачетами и оценками за экзамены. Свою вину бывщий руководитель филиала не признала. Ее сообщникам уже были приговорены к различным срокам заключения.
Оперативное сопровождение расследования дела осуществляли сотрудники УЭБ и ПК ГУ МВД России по Волгоградской области. Расследованием занимались следователи регионального СУ СК РФ по Волгоградской области.
Отметим, что приговор в силу еще не вступил.
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