В Волгограде экс-директор филиала МФЮА получила 6 лет колонии за взятки от студентов

В 2014-2016 годах Коломок, вместе с и.о. декана, двумя методистами и специалистом деканата наладила “торговлю” зачетами и оценками за экзамены. Свою вину бывщий руководитель филиала не признала. Ее сообщникам уже были приговорены к различным срокам заключения.

Оперативное сопровождение расследования дела осуществляли сотрудники УЭБ и ПК ГУ МВД России по Волгоградской области. Расследованием занимались следователи регионального СУ СК РФ по Волгоградской области.

Отметим, что приговор в силу еще не вступил.



